Son Dakika Haberleri: Müzik Eşliğinde Çay Keyfi

Müzik Eşliğinde Çay Keyfi

1 saat önce

Adıyaman'da bir çay ocağında müşteriler, çaylarını bağlama ve söylenen türküler eşliğinde yudumluyor.

Adıyaman'da bir çay ocağında müşteriler, çaylarını bağlama ve söylenen türküler eşliğinde yudumluyor.

Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan çay evine gelen müşteriler, sazlı sözlü türküler eşliğinde çaylarını içiyor.

Bağlama ustalarının buluşma noktası haline gelen çay ocağında, bir yandan türkü dinlemek isteyen müşteriler çaylarını yudumlarken, bir yandan da yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ediyor.

Yerel ses sanatçısı Rıfat Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çay evinde müzik eşliğinde çayların içildiğini belirterek, "Bütün müzik sevenleri çay ocağına bekliyoruz. Burada dertleşiyoruz, müzik dinliyoruz. Aynı zamanda türkü seslendiriyoruz." dedi.

Müşterilerden Hacı Ahmet Dingil ise müzik eşliğinde çayını içtiğini ve bundan çok keyif aldığını ifade etti.

Arkadaşlarıyla bir araya gelip türküler dinlediğini ve bu şekilde çay içmenin ayrı bir keyif verdiğini dile getiren Dingil, "Burada hem hasret giderip, hem de müzik dinliyoruz. Bütün müzikseverleri buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Bağlama, Ekonomi
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