Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor - Son Dakika

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor Solist Nuri Savruk: "Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık" Kayseri'de bir araya gelen iş adamlarının 3 yıl önce kurduğu müzik grubu, şarkılarına çektikleri kliplerle Kayseri'yi tanıtıyor.

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor

Solist Nuri Savruk: "Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık"

KAYSERİ - Kayseri'de bir araya gelen iş adamlarının 3 yıl önce kurduğu müzik grubu, şarkılarına çektikleri kliplerle Kayseri'yi tanıtıyor.

Çekilen kliplerle Kayseri'yi tanıtmayı amaçlayan grup, daha önce birçok tarihi mekanda klip çekerken son şarkılarında ise Kayseri Kalesi'nde klip çekimi yaptı. Son kliplerinden sonra müzik şirketlerinden teklif alan müzik grubu şarkılarını dijital platformlara taşıdı. Müziklerinin her aşamasının Kayseri'de yapılmış olmasının şehir açısından da bir ilk olduğunu söyleyen grup Solisti Nuri Savruk, "Biz 3 yıldır profesyonel müzik yapıyoruz. Bu 3 yılda 7 single çıkardık ve eserlerin tamamının sözleri ve müzikleri bize ait. Hareket noktamız ortaokul arkadaşlarımla bir araya gelerek başladı. 3 kişiydik ama sonradan 6 kişiye çıkardık enstrüman desteğimizi. İş insanıyız hepimiz, 7 eserimiz var ve her bir eserimize klip çektik. Bunların içerisinde Erciyes'te, Talas'ta olan kliplerimiz var ve en son 'Dünya Karşımda' şarkımızda da Kayseri Kalesi'ni fon olarak kullandık. Her bir eserimizde artan bir trend, izlenme oranı dijital ortamlarda satış olarak artan bir taleple karşılaştık. 3 sene içerisinde 10 konser verdik. Bunların içerisinde 5 bin kişilik bir konser verdik. Çok büyüktü, Niğde'de bir konserimiz oldu. Diğer konserlerimiz Kayseri'de oldu. Şöyle düşünüyorum, bizim ilk eserimiz sözü, müziği ve aranjesi yapılan ilk eserdi. Başlangıç noktamız orasıydı. Şehir açısından böyle bir ilk olması çok önemliydi. Daha sonra şehir açısından yine bu tarzda TRT denetimlerini geçen ulusal müzik mecralarında yer bulan eserlere imza attık. Bunları yaparken de şehirde single lansman geceleri ve hayır geceleri düzenledik. Son çektiğimiz klibimizi de Kayseri Kalesi'nde çekerek, bu güne kadar atmaya çalıştığımız adımları perçinledik" dedi.

Uzun vadede çalışmalarının dijital platformlarda yer almasını istediklerini söyleyen Savruk, "İlk etapta biz hobimizi somut hale getirelim derken, geldiğimiz noktada ülkenin en büyük müzik şirketlerinden biriyle, kontrat imzaladık. Bu sözleşmemiz bu şarkıyı kapsasa da, uzun vadede hem eserlerimizin hem de yapmayı düşündüğümüz eserlerin aynı platformda yer alması temenni ediyoruz. Bu aşamada da Prodüktör Selim Öztürk ile birlikte çalışmaya başladık son iki çalışmamızda. Malum içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bizim ve toplumumuz için en çok emek veren insanlar sağlık çalışanlarımız. Onların yanında olduğumuzu ifade edebilmek için, bir konser verme talebimiz oldu. Diğer mülki ve idari amirlerimize de bu konuda yapabileceklerimiz şeyleri ifade ettik. Onlardan bir dönüş bekliyoruz. Kayseri'nin özellikle covid-19 mücadelesinde bir dönem içinden çıkmaya başlıyoruz yavaş yavaş ama yaşanılan tatsız durumu da düşünürsek, böyle bir organizasyonla şehrimiz adına olumlu bir hava estirip şehrimizin imajını da toplayabiliriz diye düşünüyoruz. Biz hazırız, sağlık çalışanlarımızın emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor
Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor
Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor
Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor

Kayseri, Konser, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri'yi çektikleri kliplerle tanıtıyor - Son Dakika

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