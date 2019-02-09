Müzik Günleri Sona Erdi
40 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini düzenlediği konserler, müzik dinletileri, dengbej dinletisi, dans ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı 'Kent Konservatuvarı Müzik Günleri' sona erdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
'nin ilkini düzenlediği konserler, müzik dinletileri, dengbej dinletisi, dans ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı 'Kent Konservatuvarı Müzik Günleri' sona erdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, farklı müzik gruplarını bir araya getirerek düzenlediği 'Kent Konservatuarı Müzik Günleri' sona erdi. Müzik günlerinin son gününde dengbej dinletisi, Zeybek-Us Akademi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi def topluluğu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğunun gösterileri sahnelendi. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen müzik günlerinin son günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi def topluluğunun erbane gösterisi ile başladı. Erbane gösterisinin ardından dengbejler sahne aldı. Seslendirdikleri yöresel ezgilerle müzikseverlerden büyük beğeni toplayan dengbejler, uzun süre alkışlandı.
Dengbej dinletisinin ardından sahne alan Zeybek-Us Akademi, oynadıkları zeybek oyunu ile göz doldurdu. Son olarak sahne alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi
halk oyunlarını sergiledi. Karadeniz Bölgesi'ne ait 4 farklı halk oyununu sergileyen topluluk müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.
Kent Konservatuvarı Müzik Günleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından katılımcılara takdim edilen çiçek ve plaket töreni ile sona erdi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:59 Kaynak: İHA
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