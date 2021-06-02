Müzik Hiç Susmasın Diye Mersin Büyükşehir Müzisyenlerin Hep Yanında - Son Dakika

Müzik Hiç Susmasın Diye Mersin Büyükşehir Müzisyenlerin Hep Yanında

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, salgının Türkiye'de de görülmeye başladığı Mart 2020'den bu yana, pandemi kurallarını da gözeterek düzenlediği sosyal mesafeli 402 konserde yerel müzisyenlere toplam 1 milyon 279 bin lira destek sağladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, salgının Türkiye'de de görülmeye başladığı Mart 2020'den bu yana, pandemi kurallarını da gözeterek düzenlediği sosyal mesafeli 402 konserde yerel müzisyenlere toplam 1 milyon 279 bin lira destek sağladı. Müzik hiç susmasın diye sanatçılara destek sağlayan Büyükşehir, bu süreçte düzenlediği konserlerde 1252 yerel müzisyenin dinleyiciyle buluşmasını sağlayarak hem maddi hem de manevi olarak ayakta kalmasına imkan sundu.


'Yeni normalleşme' adımlarında 'müzisyenin' adı yine yoktu


Pandeminin başından bu yana alınan pek çok tedbir kararı, müzisyenlerin de zor günler yaşamasına neden oldu. Sahne aldıkları mekanların kapalı olması nedeniyle sıkıntılar yaşayan onlarca müzisyen evine ekmek götüremediği için büyük ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak Haziran ayı için açıklanan yeni normalleşme ve esnetilen uygulama sürecinde de müzisyenler için bir adım atılmadı. Mekanların, saat 21. 00'de kapanacağının açıklanması, müzisyenleri yeterince tatmin etmedi. Çok sayıda müzisyen alınan kararlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve hükümetin açıkladığı kararları eleştirdi.


'Yeni normalleşme' sürecinde müzisyenin destekçisi yine Mersin Büyükşehir oldu


Sanatlarını icra etmek ve ekmek parası kazanmak için bir çıkış yolu arayan sanatçıların zor günlerine Mersin Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir'in pandemi sürecinin başından bu yana düzenlediği konserlerle imkanlar ölçüsünde yerel müzisyenlere destek verildi.


Bu konuda değerlendirmeler yapan yerel müzisyenler, maddi desteğin ötesinde önemseniyor olmanın kendilerine yaşam kaynağı olduğunu vurguladı. Büyükşehir, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmadığı günlerde düzenlediği sosyal mesafeli konserleri 'yeni normalleşme' sürecinde de sürdürerek müzisyenlere katkı sağlamayı sürdürüyor.


"Devletin bu konuda göstermiş olduğu hiçbir adım bize fayda sağlamadı"


Mersin'de geçimini müzik yaparak sürdüren Haluk Şaş, 25 yıldır müzik hayatını sürdürdüğünü belirterek, pandemi sürecinin kendileri için çok zor olduğunu vurguladı. "Biz sahnelerimizi geri istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Şaş, "Bu süreçte zor durumda kalıp intihar eden çok arkadaşımız oldu. Devletin bu konuda göstermiş olduğu hiçbir adım bize fayda sağlamadı. Hatta kendilerinin bize yardım ve destek amaçlı sunduğu hiçbir şey elimize geçmedi. Çoğu müzisyen arkadaşımız da bu yüzden hayatına son verdi. Kendi kiralarını ödeyemeyen insanlar var. Benim sahneye çıkmam markete, AVM'ye giden, dolmuşa binen, restoranda yemek yiyen bir insandan daha tehlikeli değil. HES kodu diye bir olay var. HES kodunu alırsınız, insanlar konserlere gelir. Verilen kararların doğru bir ekiple, bilimsel bir kurulla adil bir şekilde verilmesi lazım. Bugüne kadar hiç adil olunmadı" dedi.


"Vahap Seçer tüm müzisyenlerin babası gibi oldu"


Mersin'de durumun bir yönüyle farklı olduğunu belirten Şaş, "Sayın Başkanımız Vahap Seçer tüm müzisyenlerin babası gibi oldu. Bu konuda çok yardımını gördük. Kendisiyle tanışmıyorum. Ama en küçüğünden en büyüğüne kadar buradaki müzisyenlerin hepsine, kimseyi ayırmadan destek olduğunu biliyorum" diye konuştu.


"Pandemide hiç para kazanamamaya başladık"


Sanatçı Mehmet Can Reyhan da 7 yaşından bu yana müziğinin içerisinde olan 27 yaşındaki bir müzisyen olarak salgın sürecinde maddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Reyhan, "Sokak müziği yapıyorduk. Bar müziği yapıyorduk. Daha sonrasında insanlar özel günlerine çağırıyordu, yine para kazanabiliyorduk. Fakat pandemide hiç para kazanamamaya başladık" dedi.


Balkon konserinde gitar teli koptu, Mersin Büyükşehir ulaştırdı


Salgın sürecinde komşularına balkon konserleri verdiğini ve bir gün gitarındaki telin koptuğunu ifade eden Reyhan, anısını şu cümlelerle anlattı:


"Kriz Merkezi'ne yazdım. 'Telim koptu' dedim. Sonuçta para kazanamıyorum. Aileme gidip 'bana tel parası verin' diyebilecek durumda değilim. Kriz Merkezi'nden ricada bulundum. Ertesi gün belediye aracıyla evime hem teşekküre hem de bana o teli vermeye geldiler. Şimdi bu, Vahap Seçer'in yaptığı çok güzel bir hareket. Sanata ve sanatçıya saygı duyduğunun, sahip çıktığının bir göstergesidir. "


"Destekler ayakta tutuyor"


Televizyonda ve sosyal medyada müzisyenlerin üzücü haberlerini çok sık görmeye başladıklarını belirten Reyhan, "Ben de o insanların yerinde olabilirdim" dedi. Mersin'de yapılan desteklerin en çok da manevi olarak kendilerini ayakta tuttuğunu vurgulayan Reyhan, "Üzücü haberlerin nedenlerine bakınca hep geçim sıkıntısı. Bize geçim kaynağı olarak yapılan bu destek ömür boyu idare edecek bir destek olmasa bile bizi ömür boyu o motiveyle götürebilecek bir maneviyat var ortada" ifadelerine yer verdi.


"Müzisyen arkadaşlarımızın enstrümanlarını bu süreçte sattıklarını gördük"


'Şimal' adıyla da tanınan Şimal Cemile Saraç ise "benim aşkım" dediği müzikle 15 yıldır profesyonel olarak ilgilendiğini kaydetti. Depremler, terör olayları, felaketler ve tüm acı haberlerin ilk olarak müzik camiasını etkilediğini belirten Şimal, salgının da müzisyenler üzerinde büyük yaralar açtığını vurguladı. Bu süreci asla unutamayacağını anlatan Şimal, "Orkestra arkadaşımızı korona yüzünden kaybettik. Çok değerli bir virtüöz, çok değerli bir keman sanatçısıydı. Müzisyen arkadaşlarımızın zor durumda çok uğraş vererek kazandıkları paralarla aldıkları enstrümanlarını bu süreçte sattıklarını gördük" dedi.


"Vahap Seçer müzisyenlere şu zor zamanda hep destek oldu"


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreçte yanlarında olduğunu vurgulayan Şimal, "Sayın Vahap Seçer o kadar özel ve değerli bir insan ki müzisyenlere hep destek oluyordu, şu zor zamanında da hep destek oldu. Şu zor zamanda iki katı daha performans sergileyerek bizlere mutluluk verdi. Kendisine minnettarız diyebilirim. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanları da her fırsatta bizlere mesaj attılar. Şu yasak süresinde müzik yapamasak bile bizleri sürekli aradılar, arkamızda olduklarını söylediler. Belki para kazanamıyoruz ama bu sözcükler bile bizi çok mutlu ediyordu" diye konuştu.


Yayın Tarihi: 2. 6. 2021 10: 26: 17

Türkiye, Pandemi, Mersin, Müzik, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Müzik Hiç Susmasın Diye Mersin Büyükşehir Müzisyenlerin Hep Yanında - Son Dakika
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