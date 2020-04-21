Müzik kamyonuyla eğlendiler - Son Dakika

Müzik kamyonuyla eğlendiler

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, müzik kamyonuna çevrilen kamyonun kasasına çıkan müzisyenler, evlerinden çıkamayan çocuklara moral konseri verdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, müzik kamyonuna çevrilen kamyonun kasasına çıkan müzisyenler, evlerinden çıkamayan çocuklara moral konseri verdi.

Lüleburgaz'da korona virüs salgını nedeniyle dijital ortama taşıdığı 29. Uluslararası Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında çocuklara sürpriz yapıldı. Şenlik Bandosu ekibinden oluşan müzisyenler, etrafı gelin gibi süslenmiş kamyonet kasasından müzik ziyafeti sundu. Evlerinden çıkması kısıtlanan çocuklara moral olan konserde, müzisyenle çaldıkları müziklerle unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul Caddesi'nden başlayan etkinlik, ilçenin dört bir yanındaki mahallelerde sürerken, evlerinden çıkamayan çocuklar müziğin sesiyle doyasıyla eğlendi. - KIRKLARELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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