"Müzik korsanlığında 1 yılda yüzde 18'lik artış yaşandı" - Son Dakika
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"Müzik korsanlığında 1 yılda yüzde 18'lik artış yaşandı"

21.03.2022 12:47
"Müzik korsanlığında 1 yılda yüzde 18'lik artış yaşandı"

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektöründe müzik korsanlığında geçmiş yıllara göre artış yaşandı.

Pandemi döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektöründe müzik korsanlığında geçmiş yıllara göre artış yaşandı. Şarkıcı Can Storm, müzik korsanlığının durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Müzik korsanlığı son zamanlarda adeta hortladı. Aslında 2020 yılında, 2017'ye göre bir azalma görülmüş olmakla birlikte 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık bir artış yaşandı. Bu, dikkat edilmesi gereken bir artış" diye konuştu.

"Son Nefes" ve "Piyale" isimli tekli çalışmalara sahip olan Can Storm, zaman zaman müzik sektöründeki sorunları gündeme taşırken, sektörde artış gösteren müzik korsancılığını değerlendirdi. Storm," Yasal olmayan siteler, kullanıcıların ses kopyalaması ve indirmesini mümkün kılıyor. Bu, küresel çapta bir problem. Bu nedenle verilerin iyi takip edilmesi, konuyla ilgili değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi oldukça önemli" dedi.

"MÜZİK KORSANLIĞI SON ZAMANLARDA ARTIŞA GEÇTİ"

Müzik korsanlığının çeşitli nedenlerden ötürü son dönemlerde hızlı bir şekilde artışa geçtiğini belirten Can Storm, "Çeşitli şirketler için veri takibi yapan oluşumlar bulunuyor. Bu oluşumlar sayesinde müzik korsanlığına yönelik çok önemli verilere sahibiz. Ocak 2017'den 2020 yılına kadar istikrarlı bir şekilde düşüş yaşayan müzik korsanlığı, şimdilerde tekrar yukarı yönlü bir ivme elde etmiş durumda" dedi.

"DE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 18,6'LIK ARTIŞ YAŞANDI'2021"

Müzik korsanlığında 2021 verilerini inceleyen Can Storm, "2021'de 2020'ye göre yüzde 2,18'lik bir büyüme gözümüze çarpıyor. Bunun yanı sıra 2021'in dördüncü çeyreğinde ise 202'nin dördüncü çeyreğine göre yüzde 18,6'lık bir artış meydana gelmiş durumda. Kullanıcılar, çeşitli siteler üzerinden, Youtube ses dosyalarını indiriyor. Bu durum, birçok sıkıntının meydana gelmesine de neden olacak gibi duruyor" diye konuştu.

"HİNDİSTAN MÜZİK KORSANLIĞINDA İLK SIRALARDA YER ALIYOR"

Hindistan'ın müzik korsanlığında ilk sırada yer aldığını belirten Storm," Küresel veriler, müzik korsanlığında ilk sırada Hindistan'ın yer aldığını gösteriyor. Bunun yanı

sıra ikinci sırada yer alan ülke ise İran. Müzik korsanlığı, durdurulması gereken bir problem. Bu nedenle ülkelerin gerekli yasal önlemleri alması oldukça önemli" diyerek bu konuda yasal düzenlemelerin önemli olduğunu vurguladı.


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Togo Cumhuriyeti, Pandemi, India, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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