Müzik Kursu'nun lansmanı öğrenci konseriyle yapıldı - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi ve İTÜ TMDK iş birliğiyle düzenlenen Akademi Ümraniye Müzik Kursu'nun lansmanı eğitim gören öğrencilerin verdiği konserle yapıldı.

Akademi Ümraniye Müzik Kursu'nun lansmanı gerçekleştirildi. Daha önce pandemi nedeniyle ertelenen lansman, kursta eğitim gören öğrencilerin Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde verdiği konserle yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (İTÜ TMDK) hocalarından eğitim alan 71 müzisyen sahne alarak, Batı ve Türk müziğinin seçkin örneklerini sundu. Bach'tan Haydn'e, Beethoven'den Mozart'a kadar, klasik müziğin ünlü isimlerinin bestelerinin yer aldığı konserde; Türk halk ve Türk sanat müziğinin önemli eserleri de yer aldı. Gecede eserleri; Türk halk müziği korosu, Türk halk müziği engelli korosu ve Türk sanat müziği korosu seslendirdi.

"TEKNİK OKULLAR ÜLKE İNŞAASINDA ÇOK ÖNEMLİ"

TRT Spikeri Tunç Tuncel'in sunduğu programın sonunda Başkan İsmet Yıldırım, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi ve kurs hocalarına plaket verdi.

İTÜ TMDK Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi yaptığı konuşmada, "Güzel sesler duyduk. Derin bir kültürün yansıması olan derin sesler duyduk. Sadece güzel değil, güzelliğin yanında derin bir kültürün yansıması olan derin sesler duyduk. O güzel sesler, güzel kalplerden çıkar. Ne mutlu ki değerli başkanımız ve Ümraniye Belediyesi bu ışığı yaymaya çalışıyor. Bu akşam burada faklı dönemlerden farklı türden eserler dinledik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Teknik üniversiteler ülkemiz için önemli. Böyle güzel işler çıkması beni mutlu ediyor. Teknik okullar ülke inşasında çok önemlidir. Bir de böyle sanat alanında da ciddi çalışmalar yapılması çok kıymetli. İlçemizde şehir kültürüne katkı sağlamak için gayret ediyoruz. Kültür, sanat ve spor olmadığı sürece insan eksik kalıyor. Üniversitemizin bu anlamda bize destek olması çok değerli. Tüm hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

AKADEMİDE BU YIL 350 KİŞİ EĞİTİM ALIYOR

Akademi Ümraniye bünyesinde yer alan Müzik Kursu 2019'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK)'nın ortaklaşa düzenlediği kursta hobi ve akademik olmak üzere iki tür eğitim veriliyor. Yetenek sınavı (kulak testi) ile öğrenci kabul edilen kursta flüt, ud, kanun, piyano, gitar, ney, kabak kemane, keman, bağlama, çello, Karadeniz kemençe, şan opera, solfej, ritim, Türk halk müziği koro yetişkin, Tük halk müziği koro çocuk, Türk sanat müziği koro yetişkin ve Türk sanat müziği koro çocuk eğitimleri veriliyor. Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde 4 Ekim'de başlayan eğitimler, yaş ve branşlara göre hafta içi ve hafta sonu gerçekleştiriliyor. Hobi alanında 2 yıl eğitim gören katılımcılar eğitim sürecini başarıyla tamamladıktan sonra Ümraniye Belediyesi onaylı bir sertifikanın sahibi olacak. 4 yıl süren akademik alanda eğitim görenler ise, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ TMDK tarafından onaylanan sertifikayı almaya hak kazanacak. Geçtiğimiz yıl 308 öğrencinin kabul edildiği kursta bu yıl 350 kişi eğitim görüyor.