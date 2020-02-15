Müzik kursuyla kandırıp çocukları PKK'ya gönderdiler - Son Dakika

Adana'da terör polisi çocukları kandırıp bölücü terör örgütü PKK'ya kazandırdığı ileri sürülen bir müzik merkezine ve Mardin'de yaptığı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesi, Obalar Caddesi'nde bulunan bir müzik merkezine saz, gitar, tef gibi müzik aletleri kursuna gelen yaşları 14 ile 18 arasında değişen çocukların kandırılıp bölücü terör örgütü PKK'ya gönderdikleri ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen başsavcılık soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri 4 ay önce savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda müzik merkezinde eğitmen olarak görev yapan İ.A. ve J.S.'nin kursa gelen çocuklara bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı anlattığı, onun hakkında kitaplar okuttuğu, videolar izleterek beyinlerinin yıkandığı daha sonrada PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına gönderildiği belirlendi.



Zanlıların bu yöntemle 15 yaşındaki kız çocuğu G.H.Ö.'yü Kuzey Irak'taki PKK kampına gönderdikleri iddia edildi. Ayrıca zanlıların kursa D.S. (16) ve yaşı büyük olan Ş.E.'yi de aynı yöntemle kandırıp PKK'ya göndermek istedikleri kız çocuklarının da bunu kabul ettiği öne sürüldü. Polisin operasyonuyla iki kızın PKK'ya katılmasının önlendiği öğrenildi. Polis yaptığı takip sırasında Mardin'in Nusaybin ilçesinde K.K. isimli bir şahsın B.D. isimli bir genç kızı kandırıp PKK'ya götürdüğünü tespit ederek Nusaybin'de yapılan operasyonla genç kız ve zanlıyı yakaladı.



Polis bu kapsamda yaptığı operasyonda müzik merkezinde görevli eğitmenler J.S. ile İ.A., Mardin Nusaybin ilçesinde genç kızı PKK'ya götürdüğü öne sürülen K.K. ve bunlara yardım yaptığı ileri sürülen H.T. ile PKK'ya gitmesi engellenen B.D., Ş.E. ile D.S., 8 Şubat ve daha sonraki günlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.



Zanlılar emniyette alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken müzik eğitmenlerinin çocuklara gitar, saz ve tef çalmayı öğrettiklerini söylediği öğrenildi. Polis sorgusu biten zanlıları adliyeye sevk etti. - ADANA