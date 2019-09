Müzik listelerini alt üst eden "Çok Sevdim Yalan Oldu" adlı şarkının çalıntı olduğu iddia edildi

Son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.



Fatih Bulut'un okuduğu eseri 1987 yılında cezaevinde yazdığını söyleyen Aşık Hüseyin Akan, eserin orijinal isminin 'Zalim Geceler' olduğunu, 2010 yılında yayınlanan Pusula Film tarafından yapımcılığı üstlenen ve TRT ile Kültür Bakanlığının desteğiyle yayınlanan 'Cono Ahmet ve Çocukları' isimli belgeselde bu eserin yer aldığını ifade etti.



Diğer eserlerini de bugün itibariyle noterden tasdiklediğini belirten Tarsuslu sanatçı Akan, "'Zalim Geceler'in bir hikayesi var. Zalim Geceler'i ben 1987 yılında 15. Kolordu askeri cezaevinde besteledim, her şeyini orada yaptım. Eskiden dağıtım izni yoktu, bölük komutanımdan izin istedim, evli olduğum için. İzin vermediler. Ben de trende kaçtım. Dört buçuk ay askeri cezaevinde kaldım İzmit'te. O sıra biraz cahillik, biraz da hasretlik vardı. Ben hiç gurbete çıkmamıştım. Kalemi aldım elime, eskiden Adana Demirspor'da top oynuyordum, bu umut ışıklarının anlamı oradan geliyor. Askere gelince umudum söndü. Profesyonel futbolcu olurken, kendimi askerde buldum. Askerlik işinde de hayatımız söndü. Adana Demirspor'da profesyonel futbolcu olacakken, askere gitmişim umudun kalır mı? Eskiden dostlar beni gördüğü zaman, top oynadığım zamanlar herkes beni bağrına basardı, dost bildiklerim benden önce döndüler. Niye döndüler, askerden firar ettik ya görmemezlikten geldiler. Her topluma baktım onlar öndeler, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler, bunun hikayesi buradan geliyor. O zamanlar oğlum Selmani 1 yaşındaydı, cezaevindeydim. Esas türkünün içinde diyordum. Mis gibi kokarsın gülüm burnumda, hayale yaşarsın benim koynumda, geçmişteki izler perde boynumda, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler. Anam her gün gelirdi, cezaevinin kapısına, öldü. Hakk'ın rahmetine kavuştu. Anama dedim ki 'Ana sen niye hafta, 10-15 günde bir geliyorsun, beni kahrediyorsun' dedim. Anama dedim ki türküde 'Ana boşuna sorma gelecem, ölmeden, bitmeden baba sizi görecem, Rabbim nasip etse kıymet bilecem, cahilmişim demek o zamanlar, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler. 4 duvar arası zor. Gündüzüm gece, gece gündüz oldu. Demir kapılar 4 duvar oldu, Hüseyin'im saymadım bilmem kaç yıl oldu, demek ki saatim, dakikam, günüm, yıl gibi geliyordu bana, ezdi tükenmek bilmiyor zalim geceler hain geceler' dedik. Bu türkünün hikayesi buradan geliyor. Kamuoyuna sunuyorum. Bende bir haksızlık varsa kabul ediyorum" dedi.



Fatih Bulut'un kendisini aradığını, telefonda konuştuğunu belirten Akan, Bulut'un televizyonda başka konuştuğunu, kendisiyle de başka konuştuğunu iddia etti.



Akan, "Fatih Bulut, televizyonda farklı benle konuşurken faklı konuşuyor. Bundan birkaç yıl önce eserimi Mustafa Balcı adlı kardeşim internet söylemiş, ben buna yazdım, bu eser benim, 'Ellerinden öperim hocam' dedi. 'Yapma, bu eser benim' dedi. 'Baba ben bir hata yaptım, çocuk çocuğumla ayrıldım, beni mahkemeye verme' dedi. Söz sahibi benim müzik sahibi benim bir yanda sen yazmışın söz müzik Mustafa Balcı'ya ait, diğer taraf da söz müzik Fatih Bulut yazmış. Karar verin senin mi onun mu dedim, senin dedi. O zaman altına yaz benim adımı dedim. Ondan sonra cevap vermedi. Bu türkü patladıktan sonra beni İstanbul'da bazı dostlarım aradı, 'Bu Geceler senin değil mi' dedi, baktım benim eserim, ama sözü müziği Mustafa Balcı yazmış, Fatih Bulut yazmış. Buraya filmciler geldi, Kültür ve Turizm Bakanlığından geldiklerini, 'Cono Ahmet ve çocuklarının' belgeseli çekeceklerini söylediler. Benle görüştüler, çekime başladılar. Tarsus, Mersin ve beni iyi tanır, bana Çukurova'nın Neşat Ertaş'ı derler. Belgeselde bana ait olan bu parçayı okudum. Fatih Bulut yeğenim aradı, gözlerinde öperim, telefonda konuştuğu ayrı, televizyonda ayrı konuşuyor. Babacığım el eli yıkar el döner yüzü yıkar. Ben sana paradan bahsetmiyorum ki, 'bu eser benim, senin mi' dedim, 'senin baba' dedi. Benim ise adım esamem niye okunmuyor. '14 Eylül'de Adana'da konserim var babacığım, 15 Eylül'de yanındayım' diyor. Güya bana para verecek, ya para dedim 4'üncü 5'inci plan. Şarkı tuttu. Adam televizyona çıkıyor, ben her konuma açığım diyor, beni mecbur bıraktı, eğer bu eseri tasdikini istiyorsanız internette 'Cono Ahmet ve Çocukları'na girin tüm parçası var. 47. dakikada klibim çıkar. Takdir halkımızın. Mustafa Balcı ile Fatih Bulut'un gözlerinden öperim, kendilerine çeki düzen versinler, beni mecbur ettikleri için utansınlar. Şimdi ki toplum bozuldu. Şimdiki toplum hazır kazancın peşindeler. Anadan babadan kalma malları yiyorlar, bizden kalan malları da sağolsun Fatih Bulut yeğenim yemeye kalktı. İşte noterden tasdikli belge. TRT ile Kültür Bakanlığı göndermiş olduğu Pusula Film'de 'Cono Ahmet'in Çocukları' belgeseli çekimi 2010 yılında, yayınlanan tarihi 2014'dur. Kasetleri de Kültür Bakanlığında. Bugüne kadar oğlum Yılmaz Akan ile birlikte 60-65 eserimiz var. Ticaretten uğraştığımız için bu eserlerden para kazanmıyoruz. 45 eserimiz noter tasdiklidir" şeklinde konuştu.



Aşık Hüseyin Akan, eserini izinsiz kullanıp şöhret ve para kazanan Fatih Bulut'u dava edeceğini söyledi.