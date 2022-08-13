Müzik Meslek Birliklerinden, "Zeytinli Rock Festivali" Açıklaması: "Burhaniye Kaymakamlıgˆı'na Sesleniyoruz.

Müzik meslek birlikleri, Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına, yaptıkları ortak açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, "Burhaniye Kaymakamlığı'na sesleniyoruz: Sizi, festivalde sahne alacak binlerce müzik emekçisini ve ailelerini, konserlerden evine ekmek götüren sektör bileşenlerini, festivali dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düşünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, (MÜYAP), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR): Zeytinli Rock Festivali ve "her türlü yasakçılığa, bu tür zihniyetlere, müziğin ve sahnelerin engellenmesine" karşı ortak bir bildiri yayınladı.

Burhaniye Kaymakamlıgˆı'na seslenilen bildiri de "Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafetleri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar çoğunlukla da halkın örf ve adetlerine aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan ağır ithamlar gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandığına tanık oluyoruz" denildi.

"Müzik sektörü şimdi de yasaklamalar ve engellerle mücadele etmek zorunda" denilen ortak bildiri şöyle:

"AĞIR İTHAMLAR GEREKÇE GÖSTERİLEREK FESTİVALLERİN VE KONSERLERİN YASAKLANDIĞINA TANIK OLUYORUZ: Pandemi kısıtlamaları nedeniyle normale dönmekte zorlanan müzik sektörü şimdi de yasaklamalar ve engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafetleri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar çoğunlukla da halkın örf ve adetlerine aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan ağır ithamlar gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandığına tanık oluyoruz.

DEVLETİMİZİN GÖREVLERİ ARASINDA, 'SANAT FAALİYETLERİNİ VE SANATÇIYI KORUMAK' VAR: Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçiyor. Ekonomik zorluklar ve pandemi, müzik yaratıcılarının koşullarını bu denli zorlamışken bir de soyut gerekçelere dayanan yasaklar sadece müzisyenlerin değil, hayatını bu sektörden kazanan müzik emekçilerinin ve festivalleri heyecanla bekleyen yüz binlerce müzikseverin de mağdur olmasına yol açıyor. Festivalleri bir kalemde iptal etmek yerine yapılmaları için el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Unutmayalım ki devletimizin, anayasamızca tanımlanan görevleri arasında 'sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumak' da var. Son olarak bu bağlamda Zeytinli Rock Festivali'nin kaymakamlık tarafından yasaklanması da derin bir mağduriyete yol açmıştır.

BURHANİYE KAYMAKAMLIGˆI'NA SESLENİYORUZ, KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ: Etkinliğin yapılabilmesi için gerekli önlemleri almak yerine iptal etme kararı alan Burhaniye Kaymakamlıgˆı'na sesleniyoruz: Sizi, festivalde sahne alacak binlerce müzik emekçisini ve ailelerini, konserlerden evine ekmek götüren sektör bileşenlerini, festivali dört gözle bekleyen yüz binlerce müzikseveri düşünerek kararınızı gözden geçirmeye davet ediyoruz. Festival ve konserlerin iptal edilmediği aksine gerçekleştirilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bir iradenin toplumsal barış ve huzura büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hepimizin müziğin birleştirici gücüne ihtiyacı var."