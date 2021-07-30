"Müzik öğretmeni adaylarına geleneksel yöntemin ötesinde bir program tasarlandı" - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi, müzik öğretmeni olmak isteyen aday öğrencilere kapılarını açtığını duyurdu. Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Müzik Öğretmenliği Programı için yetenek sınavları ise 9 Ağustos'ta başlıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Müzik Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Oya Aylin, "Geleneksel yöntemlerin ötesinde uygulama biçimlerinin ortaya konulmasıyla bilim ve sanata olumlu katkı sağlanması planlandı" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Müzik Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Oya Aylin Büyükbayram "Yükseköğretim programları içerisinde yer alan Müzik Öğretmenliği Programı müfredatının bireysel ihtiyaçlara yönelik yaratıcı çözümler, teknolojik yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile hazırlanması sonucunda, dijital çağa uyum sağlanabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda, eş değer programlar tarafından örnek alınabilecek bir Müzik Öğretmenliği Programı oluşturulmasını hedefledik. Bu amaçla kullanılan yöntemler, teknolojik araçlar, öğretmenlik meslek bilgisi ve müzik alanı bütünleştirilerek, geleneksel yöntemlerin ötesinde uygulama biçimlerinin ortaya konulmasıyla bilim ve sanata olumlu katkı sağlanması planlandı" diye konuştu.

"OKULDAKİ OLANAKLAR VE İŞ İMKANLARI ÖNEMLİ"

Öğrenciler için üniversite bünyesindeki bütün öğrenim alanlarından; eğitimlerden, kütüphanelerden, laboratuvarlardan, öğrenci kulüplerinden, araştırma merkezlerinden, sosyal, kültürel ve teknolojik platformlardan faydalanma imkanı olan öğretmen adayları için Müzik Öğretmenliği Programı'nın eğitim-öğretim sürecine uygun, bireysel ve grup çalışma odaları, prova sahneleri, konser salonlarının hazırlanıp, bu alanlarda kullanılabilecekleri temel enstrümanların tahsis edildiğini belirten Büyükbayram şöyle konuştu:

"Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim kurumlarında, özel okullarda ve ulusal/uluslararası düzeyde faaliyet gösteren müzik kurslarında müzik öğretmenliği yapabilecekleri gibi lisansüstü eğitimlerine devam ederek, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kariyer olanağına da sahip olacaklar. Sanatçı kimliği, icra bilgi ve becerisi ile müzik performansı sergileyecek düzeyde eğitim-öğretim görecek öğrencilerimiz, kamu kurumlarına bağlı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren koro ve orkestralarda müzik performansı sergileyebilecek düzeye gelecekler."

Programın Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı kontenjanı 40 kişi. 6 kişilik yüzde 100 burslu, 11 kişilik yüzde 50 burslu ve 23 kişilik ücretli öğrenci kontenjanı mevcut olan programın Özel Yetenek Sınavı, işitme, söyleme ve çalma kısımlarından oluşuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Kampüsü'nde yapılacak sınavın başvuru şartları ve içeriği ile ilgili ayrıntılar, tarihler ve başvuru formuna ise üniversitenin web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.