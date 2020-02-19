Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu - Son Dakika

Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu

19 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni, kendi atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni, kendi atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Eski Hisar Mahallesi 9537. Sokak'ta bulunan öğretmen İsmail Akdağ'a ait müzik atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyeye ziyarete gelen bir başka öğretmen, kapı aralığından Akdağ'ın yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini duyan meslektaş arkadaşları olay yerine gelerek, gözyaşlarına hakim olamadı. İsmail Akdağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.


Namık Karamancı Fen Lisesinde ve özel bir okulda öğretmenlik görevini sürdüren Akdağ'ın, kendi atölyesinde de özel dersler verdiği öğrenildi. Akdağ'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Akdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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