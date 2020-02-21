Müzik öğretmeni, eğitimi doğaya taşıdı - Son Dakika

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda görev yapan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan (42), derslere iki köpeği ile birlikte giriyor. Öğrencilerini zaman zaman okula yarım saat mesafede bulunan kulübesine götürüp kamp yaptıran Cemil öğretmen, onlarla birlikte çimenlerin üzerine oturup, kitap okuyor. Ceylan, öğrencilerine yeşili, hayvanları ve doğayı sevdirmeyi amaçlıyor.

Yakakent ilçesindeki 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda görev yapan doğa tutkunu müzik öğretmeni Cemil Ceylan, iki köpeği ile birlikte derslere girip öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor. Ceylan, ayrıca okula yaklaşık yarım saat mesafede bulunan kulübesinde zaman zaman öğrencilerini misafir edip, onlara doğa ile iç içe yaşamayı, kamp yapmayı, ateş yakmayı öğretiyor ve öğrencilerle açık alanda kitap okuyor. Günlerinin büyük bölümünü kızı Beste Ceylan ile birlikte 'Küçük ev' ismini verdiği kulübesinde geçiren Cemil Ceylan, öğrencilerinin doğayı seven, ayakları toprağa basan mutlu çocuklar olmalarını istiyor.

'ÖĞRENCİLERİME DOĞAYI ÖĞRETİYORUM'

2 yıl önce şehrin karmaşa ve stresinden uzak olmak, doğa ile iç içe kalmak amacıyla elektriği ve suyu olmayan bir kulübe yaptığını söyleyen Cemil Ceylan, "Ben köyde doğdum büyüdüm. Hep bir dağ evinde doğa ile baş başa yaşama hayalim vardı. Hayalimi gerçekleştirdim. Kızım ile birlikte haftanın bazı günleri bu kulübede kalıyoruz. Ateş yakıp, gaz lambasında aydınlanıp dereden su taşıyoruz. Bir süre sonra öğrencilerimi de buraya zaman zaman getirmeye başladım. Çocuklar burada vakit geçirmeye başladı. Çocuklara doğayı, toprağı, bitkileri anlattım. Ateş yakmayı, kamp yapmayı öğrettim, doğada tek başına kaldığın zaman ne yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Haftada bir iki kere buraya geliyoruz. ' Samsun okuyor' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Burada şarkı söylüyoruz. Onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Zaman zaman iki köpeğimi de derslere getiriyorum. Onlar da istiyorlar. Bir çok öğrencim köpek korkularını bu şekilde yenmeyi başardı" dedi.

'AYAĞINI TOPRAĞA BASAN, YEŞİLİ GÖREN MUTLU ÇOCUKLAR'

Öğrencilerin kurslar, dersler, sınavlara hazırlık nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Ceylan, "Ben çocuklarla havalar güzel olduğunda hep sınıf içinde değil de zaman zaman sınıf dışında da dersleri işleyelim istedim. Özgüvenleri, doğaya olan bakış açıları, cesaretleri bir nebze olsun artıyor bunu da gözlemliyorum. Telefon, tablet, televizyondan ziyade öğrencilerime doğal yaşamı anlatmaya çalışıyorum. Ayağını toprağa basan, yeşili gören, evden okuldan dışarı çıkan, betondan uzaklaşan, gürültüden ve stresten uzaklaşan mutlu çocuklar çok önemli. Bende onlar için bu anlamda bir şeyler yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'ÇİMENLERE OTURUP KİTAP OKUYORUZ'

7'inci sınıf öğrencisi Beste Ceylan (12) da sınıf arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyerek doğada yürüyüş yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"İki köpeğimiz var onlar bizim en iyi arkadaşlarımız. Derslere bizimle birlikte giriyorlar. Arkadaşlarım da köpeklerimizi çok seviyorlar. Kulübemizin önünde çimenlere oturup kitap okuyoruz. Başka okullarda okuyan arkadaşlarıma dersleri bu şekilde doğada işlediğimizi anlattığımda onlarda şaşırıp bizi kıskanıyorlar."

'İNSANI RAHATLATIYOR'

7'inci sınıf öğrencisi Burak Seyrek (12) ise "Cemil öğretmenim arada sırada bizi kulübesine getiriyor. Burası insanı rahatlatıyor. Güneş, çimenler, mavi gökyüzü çok güzel insan hep buraya gelmek istiyor. Öğretmenimiz bize doğada nasıl hayatta kalabileceğimizi öğretiyor" dedi.

'KÖPEK KORKUMU YENDİM'

Önceden köpek korkusu olduğunu belirten 6'ıncı sınıf öğrencisi Sare Güven (11) "Köpekten çok korkuyordum ama Cemil öğretmenim derslere iki köpeğini de getiriyordu. Bende onları severek köpeklere alıştım ve korkumu yenmeyi başardım. Öğretmenim bizi zaman zaman kulübesine getiriyor derslerimizi doğada işliyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Derslerimiz çok keyifli geçiyor. Önceden böceklere dokunamazdım bile şimdi alıştım" diye konuştu.

'DERSLERİ DIŞARIDA İŞLEMEK DAHA GÜZEL'

8'inci sınıf öğrencisi Birol Baş, dersleri okulda işlemek ile çimenlerin üzerinde oturarak doğa da işlemenin çok farklı olduğunu belirterek "Dersleri dışarıda işlediğimizde daha güzel oluyor. Cemil öğretmenimiz bizi zaman zaman kulübesine getiriyor. Burada dışarıda ateş yakıp şarkı söylüyoruz. Çok eğlenceli oluyor" dedi.