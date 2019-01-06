Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu
32 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan ve kendisinden haber alamayan Zeki Tetik'in (73) komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Tetik'in Çamurlu Mahallesi'ndeki evine girdi. Tetik'in cansız bedeni ile karşılaşan polis durumu savcılığa bildirirken, Tetik'in ölüm nedeni araştırılıyor.
Zeki Tetik, Ünye Musiki Cemiyetinde müzik öğretmenliği yapıyordu. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim