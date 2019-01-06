Son Dakika Haberleri: Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu

Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu

32 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.

Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir müzik öğretmeni evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir yalnız yaşayan ve kendisinden haber alamayan Zeki Tetik'in (73) komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Tetik'in Çamurlu Mahallesi'ndeki evine girdi. Tetik'in cansız bedeni ile karşılaşan polis durumu savcılığa bildirirken, Tetik'in ölüm nedeni araştırılıyor.

Zeki Tetik, Ünye Musiki Cemiyetinde müzik öğretmenliği yapıyordu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa
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