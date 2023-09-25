Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika

Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:00

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan (27), ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan (27), ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sğlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de

müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır'da toprağa verilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müzik öğretmeni, ilaç almak gittiği eczanenin önünde kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
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