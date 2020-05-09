Müzik öğretmeni kardeşler 'annem' şarkısı besteledi - Son Dakika

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' şarkısı besteledi. Şarkıyı seslendiren iki kardeşin kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Müzik öğretmenleri Bahar ve Mustafa Durgun kardeşler, Anneler Günü dolayısıyla 'annem' adlı şarkı besteledi. Şarkıda koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasağı ile annelerini göremeyecek olanların duygularına tercüman olmaya çalışan öğretmenlerin seslendirdiği şarkının kayda alınan görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Mustafa Durgun, "Anneler gününü çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden uzak geçirmek zorunda kalanlar şarkı söyledik. Biz şanslıyız annemizin yanındayız, onun şefkati ile bu şarkı ortaya çıktı. Duygulara tercüman olmak istedik" dedi.

ŞARKININ SÖZLERİ ŞÖYLE

Durgun kardeşlerin bestelediği şarkının sözleri şöyle:

"Seninle attı kalbim/ Gözlerimde ilk sen/ Her nefesimde yanımda tadımda oldun annem/ Uyudumda büyüdüm ben/ Tıpış tıpış yürüdüm ben/ Güldüğümde gülen, ağladığımda annem

Benzemez kimse sana/ Sevemez hiçbir kimse/ Sen benim uğurumsun benim melek annem/ Uyudumda büyüdüm ben/ Tıpış tıpış yürüdüm ben/ Güldüğümde gülen, ağladığımda annem."