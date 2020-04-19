Müzik öğretmeni, sağlıkçılara balkondan ut çaldı - Son Dakika

MALATYA'da, müzik öğretmeni Şeref Özer, evinde rahatsızlanan hastaya kontrol amacıyla gelen sağlık çalışanlarına balkondan ut çalarak, destek verdi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Aytuğ Şekeroğlu ve beraberindeki ekip, rahatsızlanan hastayı kontrol etmek amacıyla Fahri Kayahan Mahallesi'ne geldi. Hastayla aynı sitede oturan müzik öğretmeni Şeref Özer, sağlık çalışanlarının geldiğini fark edince udunu alarak, balkona çıktı. Özer, sağlık ekiplerinin evden çıkmasıyla ut çalmaya başladı. Sağlık çalışanları da kendilerine ut çalarak, destek veren Şeref Özer'e el sallayarak, teşekkür etti.