Son Dakika Haberleri: Müzik Öğretmeni Son Yolculuğuna Uğurlandı

Müzik Öğretmeni Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde müzik öğretmenliği yapan ve evinde ölü bulunan Zeki Tetik (73) son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik Öğretmeni Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde müzik öğretmenliği yapan ve evinde ölü bulunan Zeki Tetik (73) son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde yalnız yaşayan ve ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Zeki Tetik'ten haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde cansız bedeniyle karşılaşmış, durumu polise bildirmişti. İlkokul öğrencilerine müzik eğitimi veren ve 2 kız çocuğu babası olan Zeki Tetik, Ünye Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sofutepe Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.

Müzik öğretmeninin cenazesine çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek İstanbul'da Onlarca Kişi Haç Çıkarmak İçin Buz Gibi Suya Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:29:16. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzik Öğretmeni Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]