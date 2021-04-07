Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi - Son Dakika

Kayseri'de müzik öğretmeni Fikret Eren, çocukluk arkadaşının aracılığıyla yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirirken, gökyüzünde keman da çaldı.

Fikret Eren, yamaç paraşütü sporu ile uğraşan çocukluk arkadaşı Semih Er'den tandemle kendisini gökyüzü ile buluşturmasını istedi.

Er'in, arkadaşı Eren'e çok sevdiği enstrümanı kemanını gökyüzünde çalabileceğini söylemesi üzerine gerekli hazırlıkları tamamlayan ikili, Ali Dağı'ndan havalandı.

Müzik öğretmeni Eren, yamaç paraşütüyle uçarken keman da çaldı.