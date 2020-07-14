Müzik öğretmeninden 15 Temmuz bestesi - Son Dakika

Kocaeli'de bir müzik öğretmeni, 15 Temmuz şehitleri için yaptığı besteye özel öğrencilerle birlikte klip çekti.



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müzik öğretmenliği yapan İrfan Yakar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenlerin anısına beste yazdı. Yakar, özel öğrencilerle birlikte şehitleri anmak için gittiği Başiskele'de bulunan 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yaptığı besteye klip çekti. Klip haline getirilen ziyarette konuşan Yakar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitleri anan çocuklara, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatmak istediklerini söyledi.



Öğretmen İrfan Yakar ile birlikte 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nı gezen özel çocuklar ise hain darbe girişiminde yaşananlar hakkında bilgiler alarak şehitler için dua ettiler. - KOCAELİ