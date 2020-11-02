Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi - Son Dakika

Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi

02.11.2020 11:03

Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Öğretmenimizin bestesini okullarımızda okul zili yapmak istiyoruz" Kayseri'de Müzik Öğretmenliği yapan Mustafa Kürşat Baykara'nın bestelediği ve Üniversite Öğrencisi Aslışah...

Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: "Öğretmenimizin bestesini okullarımızda okul zili yapmak istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de Müzik Öğretmenliği yapan Mustafa Kürşat Baykara'nın bestelediği ve Üniversite Öğrencisi Aslışah Şukoğlu'nun seslendirdiği 'Maskeni Tak' isimli şarkı, Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuş İlkokulunda zil sesi yapıldı. Yapılan Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Öğretmenimizin bestesini okullarımızda zil sesi yapmak istiyoruz" dedi.

Şarkının ilk olarak zil sesi yapıldığı okulda öğrenciler, zilin çalmasıyla birlikte hem dans edip eğlendiler, hem de arkadaşları ile birbirlerine şarkıya eşlik ederken maskeni tak uyarılarında bulundular.

Okulların sokaklardan daha güvenli olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Her zaman söylediğimiz bir şey var, okullarımız sokaktan her zaman daha güvenlidir diyoruz. Bu söylediğimiz sözün ne kadar anlamlı ve doğru olduğunu gözlemleme fırsatı bulduk. Çocuklarımız kesinlikle hem maskeye hem mesafeye hem de hijyen koşullarına tamamen uyuyorlar ama biz yine de onların bilinç altlarına, kulaklarına ve duygularına hitap etmek istedik. Sevgili Kürşat hocam çok güzel bir beste yapmış. Sözü kendisinin, müziği kendisinin, aranjmanı kendisinin. Yine Aslışah hocam da çok güzel seslendirmiş. Biz inşallah Kayseri'de bunu zil sesi olarak kullanmak istiyoruz. Çocuklarımız maskeni tak, mesafeni koru şekli ile uyarıları hem kendilerine hem de arkadaşlarına yapacak şekilde müzik yolu ile duyurmak istiyoruz. Ben emek verdikleri için değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şarkının bestecisi ve Müzik Öğretmeni Mustafa Kürşat Baykara ise, "Çocuklara bir şey öğrettiğimizde bu bütün topluma yansıyor. Dolayısı ile ben de böyle bir adım atmak istedim çünkü maske takmamızı ya da mesafe korumamızı ya da herhangi başka bir konu ile ilgili durumu çocuklara şarkıyla daha kolay geçirebiliyoruz. Çocukların aklında da çok kolay kalabiliyor. Dolayısıyla bu da bütün topluma ve ailelere yansıyor. Biz de böyle bir şey başlattık ve şu anki sonuçtan da çok mutluyum ve gururluyum. Amacımız çocukların hem okula girerken, çıkarken ağızlarında olan bir şarkı ve sürekli onlardan istenilen şeyi şarkıları ile söylemeye başladılar. Bu çok güzel ve mutluluk verici bir durum. Yanımızdan geçen çocuklar şarkıyı söylerken geçiyorlar ve arkadaşlarına maskeni tak, mesafeni koru diye sürekli uyarılarda bulunuyorlar farkına varmadan. Bu da galiba en güzel uyarı oldu onlar için" ifadelerini kullandı.

Maskeni Tak şarkısını seslendiren Üniversite Öğrencisi Aslışah Şukoğlu da, "Hocamın da söylediği gibi, çocuklara bir şeyi aktardığınızda bunlar aileye daha çabuk yansıyabilen şeyler oluyor. Şarkıyı okurken de çok hassas bir noktadayız şu anda ülke olarak virüs açısından. Bu şarkının içinde yer almak beni çok onurlandırdı, çok mutlu etti. Vatan duygusu ile söylediğimiz ve bestelediğimiz bir şeydi. Ben böyle bir görevde yer aldığım için çok mutluyum, onurluyum. Çocuklar da bunları böyle uygulayıp, hareketleri ile yaparak bunları aileye aktarıp anlatmaları bizleri daha çok mutlu ediyor. Umarım şarkımız bütün ülkeye yayılır, bütün herkes una alışır. Böylelikle bir şeyleri başlatmış oluruz" dedi.

Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi
Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi
Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi
Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi

Üniversite, Kayseri, Atama, Müzik, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Müzik öğretmeninden öğrencilere 'Maskeni Tak' bestesi - Son Dakika


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