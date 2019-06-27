Son Dakika Haberleri: Müzik öğretmenleri korosu
Son Dakika Güncel Haber

Müzik öğretmenleri korosu

47 dakika önce

Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.

Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, ilk kez sahne aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen ve geçen yıl başlatılan "Hatay'da Sanat Var Projesi" kapsamında 270 müzik öğretmeni koro kurdu.
Solistinden koro şefine, orkestrasından teknik ekibine kadar tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan koro, çalışmalarını bir yılda tamamlayarak ilk konserini verdi.
Koro şefi Zeynep Sallabaş Gürgür'ün yönetimindeki konserde, özellikle unutulmaya yüz tutmuş Anadolu türküleri seslendirildi. Konsere ilgi yüksek düzeyde gerçekleşti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronun kurulmasında emeği geçen tüm müzik öğretmenlerine teşekkür etti.
Yapılan özverili çalışmayla kısa sürede güzel bir ekip işi ortaya konulduğunu belirten Karahan, "Bu proje kapsamında unutulmaya yüz tutan türkülerimizi Hatay'da görev yapan 270 müzik öğretmenimizin emekleriyle dinleyicilerle buluşturduk. Tüm derlemeleri müzik öğretmenlerimiz yaptı ve içerisinde gerçekten kamuoyu tarafından bilinmeyen birçok türkü keşfettik, bu şekilde kültürümüze katkı yapmayı amaçladık." dedi.
Karahan, konserlerin devamının geleceğini sözlerine ekledi.
Müzik öğretmenleri korosu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:38 Kaynak: AA
türk halk müziği korosu, hatay, müzik, milli eğitim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzik öğretmenleri korosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]