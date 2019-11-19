Son Dakika Haberleri: Müzik öğretmenleri meslektaşları için konser verdi
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Müzik öğretmenleri meslektaşları için konser verdi

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri, okulların bir haftalık ara tatile girmesi nedeniyle meslektaşlarına yönelik konser düzenledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan müzik öğretmenleri, okulların bir haftalık ara tatile girmesi nedeniyle meslektaşlarına yönelik konser düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatil nedeniyle Siverek Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konser öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, konseri düzenleyen öğretmenlere teşekkür ederek bir haftalık ara tatilin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlçede görevli 8 müzik öğretmeni tarafından seslendirilen şarkılar katılımcılardan büyük beğeni topladı. Yöreye özgü parçalarının seslendirildiği sırada, katılımcılar halay çekerek eğlendi.

Siverek Özel Eğitim Uygulama okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Paşacirit, farklı bir seminer çalışmasına imza attıklarını belirterek, "Bundan zevk aldık, dolayısıyla her yöreye ait tüm öğretmenlerimize sadece seminer babında değil eğlence amaçlı yöresel türküler, Türk halk müzikleri ve klasik Türk müziklerini seslendirdik. Emeğine herkese ve etkinliğimize katılan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte öğretmenler gönüllerince eğlenirken konsere katılanlar halay çekerek stres attı.

Müzik öğretmenleri meslektaşları için konser verdi

Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:43 Kaynak: AA
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