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Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı - Son Dakika

Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı

23.11.2021 19:46

Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı Öğretmenler, 24 Kasım için stüdyoya girdi İzmirli müzik öğretmenlerinden oluşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ses Tasarımı ve Kayıt Komisyonu, stüdyoya girerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Öğretmenim Benim isimli pop şarkıyı hazırladı.

Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı

Öğretmenler, 24 Kasım için stüdyoya girdi

İZMİR - İzmirli müzik öğretmenlerinden oluşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ses Tasarımı ve Kayıt Komisyonu, stüdyoya girerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Öğretmenim Benim isimli pop şarkıyı hazırladı.

İzmir'de kurulan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ses Tasarımı ve Kayıt Komisyonu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Öğretmenim Benim isimli şarkı yaptı. Müzik öğretmenleri Ömür Kasa, Çağdaş Sevinç, Ezgi Sarınç, Onur İzci ve Çağrı Gözeten'den oluşan ekip, stüdyoya girerek söz ve bestesi Çağdaş Sevinç'e ait olan pop türündeki şarkıyı hazırladı. Projenin sesi ise Ezgi Sarınç oldu.

"İzmir'e özgüyüz"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ses Tasarımı ve Kayıt Komisyonu hakkında bilgi veren Ömür Kasa, "Çalışmalarımız genelde dijital materyaller üzerinde oluyor. Özellikle pandemi sürecinde ön plana çıkan içerikler üzerinde, interaktif düzeyde çalışılan eğitimler üzerinde ses tasarımları ve seslendirmeleri gerçekleştiriyoruz. İzmir'e özgü dijital içerik ve materyal geliştirme grubuyuz. Başta İzmir İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Mücahit Yentür ve İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Mehmet Yiğit'in katkılarıyla bu hayali gerçekleştirdik. Ekip olarak stüdyomuzda çalışıyoruz. Dijital içeriklerde duyulan sesler, seslendirmeler, müzikler bizim kendi tasarımımız. Ekibimiz müzik öğretmenlerinden oluşuyor. Son olarak da 24 Kasım'a özel çalışma yaptık. 24 Kasım bizim için önemli bir gün. Biz de bütün öğretmenlerimize hediye vermek amacıyla bir şarkı yaptık, stüdyomuzda canlı olarak kaydettik. Bütün öğretmenlerimize hediye olsun istedik" dedi.

Sosyal medya platformlarında yayınlanacak

Şarkının söz ve bestesini hazırlama sürecini anlatan Çağdaş Sevinç, "Öğretmen; okul sürecinde benimsenir, hayat boyu da içselleştirilir. Çocukluktan yetişkinliğe kadar bence her alanımızda varlar. Yaşamımıza dair kazanımlarımızda olmaya devam edecekler. Bu projede hem çocuklara hem de bir öğretmenle yoldaş olmuş tüm yaş gruplarına dokunabilmeyi umduk" derken, proje sesi Ezgi Sarınç ise "24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan bu projenin sesi olmaktan mutluluk duyuyorum. Kayıtları stüdyoda aldık. Güzel bir çalışma oldu. Böyle bir projede yer almak benim için büyük bir gurur. Aktif olarak öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarımın şarkıyı dinleyeceği için mutluyum. Şarkımız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya platformundan ve çeşitli platformlardan dinlenebilir.

Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı
Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı
Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı
Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı

Öğretmenler Günü, İzmir, Müzik, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müzik öğretmenlerinden 24 Kasım için pop şarkı - Son Dakika
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