Müzik öğretmenlerinden lösemi tedavisi gören Ada'ya "şarkılı" destek - Son Dakika

Müzik öğretmenlerinden lösemi tedavisi gören Ada'ya "şarkılı" destek

23.04.2021 11:21
Müzik öğretmenlerinden lösemi tedavisi gören Ada'ya

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir müzik öğretmeninin lösemi tedavisi gören Ada Su Zor için yazdığı şarkı, farklı okullarda görev yapan 12 müzik öğretmeni tarafından seslendirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir müzik öğretmeninin lösemi tedavisi gören Ada Su Zor için yazdığı şarkı, farklı okullarda görev yapan 12 müzik öğretmeni tarafından seslendirildi.

Bozyer Mahallesi'nde yaşayan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde lösemi tedavisi gören 12 yaşındaki Ada'ya destek olmak isteyen müzik öğretmeni Nur Sarpdere Tat, küçük öğrenci için "Benim Adım Ada" isimli bir şarkı yazdı.

Mahinur Göker Aktaş önderliğinde 12 müzik öğretmeni Ada'ya destek olmak için şarkıyı seslendirdi. "Benim Adım Ada" şarkısı için hazırlanan video sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntü, çok sayıda kişinin beğenisini topladı.

Proje sorumlusu Mahinur Göker Aktaş, AA muhabirine, tedavisi devam eden Ada'ya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda moral vermek ve bayram sevincine ortak olmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin gönüllü olarak projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aktaş, "Benim Adım Ada şarkısıyla Ada ve onun gibi mücadele eden tüm çocukların sesi olmak istedik. Herkesin Ada'ya destek olmasını bekliyoruz. Ada için bir kitap almanız yeterli sadece tek bir kitap." dedi.

Şarkının söz yazarı Ölüdeniz Orta Okulu müzik öğretmeni Nur Sarpdere Tat, geçen yıl haberdar olduğu Ada'nın hikayesinden çok etkilendiğini belirtti.

Müzik öğretmeni olduğu için birikimleriyle kendisinin de Ada ve onu gibi mücadele eden çocuklar için bir şey yapmak istediğini ifade eden Tat, "Naçizane bir şarkı yazdım. Diğer müzik öğretmeni arkadaşlarımla bir topluluğumuz var. Çok sesli koro anlamında onlar da böyle bir katkıda bulunmak istediler. Çok sesli düzenlemesi yapıldı. 23 Nisan'da Ada'nın ve Ada gibi bu sıkıntıyı yaşayan tüm çocukların seslerini duyurmak, duygularını anlatmak istedik." diye konuştu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Elif Özkaynak ise projede yer aldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti. Özkaynak, Ada'nın sağlığına kavuşup hayaline ulaşacağı günü beklediklerini dile getirdi.

Hem şarkıyı seslendiren hem de kayıt altına alan müzik öğretmeni Ayşegül Ülgen ise Ada'nın hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Aslı Özabalı Gökçeaslan, "Ada Su için bir araya gelmekten hepimiz çok mutluyuz. Umarım onun sesi olabiliriz. Onun gibi tüm çocuklara da bu şekilde bir katkımız olur." ifadesini kullandı.

Ada'nın sıcak hava balonuyla uçma hayalini geçen yıl Anadolu Ajansının haberinden öğrenen eski belediye başkanı Rasim Arı, Ada ve ailesiyle telefonda görüşmüş, aileyi, peri bacaları üzerinde sıcak hava balonuyla uçmaları için kente davet etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da internet üzerinden Ada ile görüşme yapmıştı.

Lösemi, Ada Su, Şarkı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Müzik öğretmenlerinden lösemi tedavisi gören Ada'ya 'şarkılı' destek - Son Dakika


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