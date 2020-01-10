Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı - Son Dakika

Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

6 saat önce

Hatay'da görev alan müzik öğretmenleri tarafından, "Hatay'da Sanat Var" projesi kapsamında oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

Hatay'da görev alan müzik öğretmenleri tarafından, "Hatay'da Sanat Var" projesi kapsamında oluşturulan koro, ilk konserini verdi.

Antakya Kültür Merkezi'nde 50 müzik öğretmeninin sahne aldığı konserde, Tük Halk Müziği eserleri seslendirildi.

Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, konser sonrası yaptığı konuşmada, bu oluşumun örnek teşkil ettiğini belirterek öğretmenleri tebrik etti.

Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İl Kültür ve Turizm müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda öğretmen ile aileleri katıldı.

Müzik öğretmenlerinden oluşan koro ilk sahnesini aldı

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:47 Kaynak: AA
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