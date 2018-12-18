Son Dakika Haberleri: Müzik Okulu Öğrencileri Yerli Malı Haftasını Kutladı

Müzik Okulu Öğrencileri Yerli Malı Haftasını Kutladı

1 saat önce

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde hizmet veren Müzik Okulu öğrencileri Yerli Malı Haftasını kutladı.

Müzik Okulu Öğrencileri Yerli Malı Haftasını Kutladı, System.String[]
Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde hizmet veren Müzik Okulu öğrencileri Yerli Malı Haftasını kutladı.

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında hizmet veren Müzik Okulu öğrencileri her yıl 12- 18 Aralık tarihlerinde kutlanan, halk arasında Yerli Malı Haftası olarak bilinen, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yerli malı tüketiminin öneminin anlatıldığı etkinliklerde müzik okulu öğrencileri, şiirlerle, renk renk kartonlardan yaptıkları ve üzerine de çeşitli meyvelerin fotoğraflarını yapıştırdıkları taçlarla, evlerinden getirdikleri yiyeceklerle renkli bir sofra hazırlayarak Yerli Malı Haftasını kutladılar. Müzik okulu öğrencileri, bu birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşarken güzel ve keyifli bir günün tadını çıkardılar.

Yerli malı kullanımının önemine vurgu yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, yerli malı alınması halinde üretime katkı olacağını ve ülkenin kazanacağını belirterek, "Ne kadar çok üretirsek o kadar zengin bir ülke oluruz. Üretimden uzaklaşırsak bir o kadar dışa bağımlı oluruz. Yerli malını ne kadar çok tercih edersek biz de o kadar başarılı bir ülke konumuna geliriz. Bu konuda çocuklarımızı bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlik umarım amacına ulaşmıştır." dedi.

Yerli Malı Haftası etkinliğine katılan aileler ve Öğretmenler çocuklarla hoşça vakit geçirdi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:17 Kaynak: İHA

Safranbolu, Yerli Malı, Güncel
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