Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı - Son Dakika
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Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı

15.10.2022 08:42
Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı

Müzik platformları arasındaki rekabet giderek artıyor. İddiaya göre Spotify, yakında Platinum üyelik planı sunacak.

Geçtiğimiz Şubat ayında Spotify, kullanıcılara CD kalitesinde müzik sunacaklarını duyurdu. Bir Spotify kullanıcısı, hesabını iptal etmek istediğinde kendisine Platinum adlı yeni bir abonelik sistemi için anket gönderdiklerini açıkladı.

Tidal ve Apple Müzik, kullanıcılarına kayıpsız müzik sunuyor. Rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak ve daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Spotify, Hi-Fi sevenler için yeni üyelik planı üzerinde çalışmaya başladı.

Hi-Fi müzik sevenler için Spotify Platinum üyelik planı geliyor

Şirket, yakın zamanda Spotify'dan Apple Music'e geçmek için üyeliğini iptal eden bir kullanıcıya "Platinum" adlı yeni bir abonelik hizmetinden bahseden bir anket gönderdi. Konu hakkında açıklama yapan kullanıcı, "Gönderdikleri ankette Spotify'ın yakında tanıtacağı abonelik hizmetiyle ilgili detaylar yer alıyor. Şirket bana paylaştıkları özellikler için gelecek ay Spotify uygulamasına tekrar dönüp dönmeyeceğimi surdu." ifadelerine yer verdi.

Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı

Kullanıcı, Spotify'ın Ücretsiz, Bireysel ve Platinum olmak üzere üç üyelik planı listelediğini söyledi. Platinum üyelik planı, bireysel abonelere sunulan özelliklere ek olarak Hi-Fi, Studio Sound, Kulaklık Ayarlayıcı, Audio Insights, Library Pro ve Playlist Pro'ya sahip olacak.

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Yapılan ankette yeni üyelik planının 19.99 dolar olacağı belirtilmiş. Bireysel planın yaklaşık 2 katı olan Platinum, bazı kullanıcılar tarafından eleştirilti. Zira, Apple Müzik uygulamasında Uzamsal Ses ve kayıpsız müzik özellikleri ek ücret ödemeden kullanılabiliyor.

Tek başına kayıpsız ses özelliğinin kullanıcıları Spotify'da iki kat daha fazla harcamaya ikna etmeyeceği düşünülüyor. Şirket, Platinum planının müzik tutkunlarını çekmesinin diğer özelliklere açıkça güveniyor. Bununla birlikte, bu avantajların ne olduğunu henüz bilmiyoruz.

Ankette yer alan ifadeler göz önüne alındığında, öğrenmek için uzun süre beklememiz gerekmeyebilir. Spotify, Platinum üyelik planını önümüzdeki 30 gün içinde kullanılabilir olacağını öne sürüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Spotify, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spotify'dan kaliteli müzik sevenlere yeni üyelik planı - Son Dakika
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