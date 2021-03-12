Müzik platformu, 6'ncı yılında değişen içerik stratejisi ile takipçileriyle buluşuyor - Son Dakika

Müzik platformu, 6'ncı yılında değişen içerik stratejisi ile takipçileriyle buluşuyor

12.03.2021 10:52
Müzik platformu, 6'ncı yılında değişen içerik stratejisi ile takipçileriyle buluşuyor, System.String[]

Allianz Türkiye'nin gençlere özel eğlence platformu Allianz Motto Müzik, 6'ncı yılında takipçilerini, yenilenen yüzü ve değişen içerik stratejisi ile buluşturuyor.

Allianz Türkiye'nin gençlere özel eğlence platformu Allianz Motto Müzik, 6'ncı yılında takipçilerini, yenilenen yüzü ve değişen içerik stratejisi ile buluşturuyor. Platform, yeni dönemde YouTube'un yanı sıra diğer sosyal medya platformlarında daha aktif olacak.

Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı Allianz Motto Müzik, 6'ncı yılında yenilenen yüzüyle internet izleyicisiyle buluşacağını duyurdu.

Hedef kitlenin yıllar içerisinde değişen ilgi ve beklentilerinin sonucu olarak hayata geçirilen yenilenme projesi kapsamında kendini çoklu platformda içerik üreten bir gençlik markası olarak konumlayan şirket, içerikleri ile YouTube başta olmak üzere Instagram, Spotify, Clubhouse ve TikTok'ta etkin şekilde yer alarak etki alanını genişletmeyi hedefliyor.

"GENÇLERİN TERCİHLERİ DEĞİŞTİKÇE BİZİM DE MECRA STRATEJİMİZ DEĞİŞİYOR"

Şirketin Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Hedef kitleniz gençler ve mecranız dijital ise yenilenme kaçınılmaz. 2015 yılında Türkiye'nin ilk kurumsal YouTuber'ı olduğumuzda YouTube'a özel içerik üreten ve YouTube'u ayrı bir mecra olarak yöneten bir şirket yoktu. Bu bakımdan öncü bir harekete imza attığımızı söyleyebiliriz. Yıllar içerisinde YouTube gücünü ve ağırlığını korusa da yanına yeni mecralar geldi. Gençlerin tercihleri değiştikçe bizim de mecra stratejimiz değişiyor. Yeni yaşımızda YouTube için özel içerik üretmeye devam ederken bu içerikleri diğer platformlarda nasıl besleyebileceğimize odaklanıyoruz. İzleyiciye tercih ettiği mecrada, kaliteli içeriklerle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yenilenme ajandası içerisinde logo ve kurumsal kimliğimizi de daha yalın ve güncel trendlere uygun hale getirdik" dedi.

Onur Kırcı, Allianz Motto Müzik'in pandemi döneminde de tüm yayınlarına kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Bütün programları dijitalleşme sürecine hızlıca adapte ederek yayın rutinlerinin hepsini uzaktan gerçekleştirdik. Pandeminin ilk altı ayında Türkiye genelinde internet kullanımı bu dönemde yüzde 43 arttığı rapor edilirken platforma olan ilgi bunun çok üstüne çıktı. İzlenme oranımız yüzde 78, gösterimimiz yüzde 951 arttı" diye konuştu.

Kırıcı, Allianz Motto Müzik'in yeni programları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Yeni programlarla takipçileriyle buluşacak olan eğlence platformu, 13 Mart Cumartesi, 'MM Sessions' isimli müzik programıyla Sufle'yi ağırlayacak. Aynı ay içinde 'Konuşamam Sadece Playlist', 'Mış Gibi Dans Et' ve 'Dipsiz Kuyu' isimli 3 yeni formata ve Nisan ayında Yasemin Şefik ve Emre Yücelen ile müzik, magazin ve eğlenceli içeriklerin olduğu ortak YouTube formatına ev sahipliği yapacak. Yine Nisan ayında Spotify ve güncel trend ClubHouse'da Cemil Kemaloğlu ve Absurdman ile içerik üretilmeye başlanacak."


Müzik platformu, 6'ncı yılında değişen içerik stratejisi ile takipçileriyle buluşuyor

Spotify, Türkiye, Medya, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzik platformu, 6'ncı yılında değişen içerik stratejisi ile takipçileriyle buluşuyor - Son Dakika


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