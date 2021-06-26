Müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HaberTürk canlı yayınında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Müzikle ilgili sınırlamayı 00.00'a çekiyoruz, kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek açıkladığı müzik kısıtlamasıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, kısıtlamanın ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DÜŞÜNÜLMESİN"

Bakan Ersoy, "Kabine toplantısı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapıyor. Bilim Kurulu'ndaki tavsiye kararlarını Sağlık Bakanımız bize Kabine'de sunuyor. Biz de o kararlara uygun oy kullanıyoruz. Biz orantılı gitmek zorundayız. Hastalığın şakası yok. İkinci normalleşmenin sonuçlarını görmek zorundayız. İlk normalleşmede kısıtlama 21.00'da başlıyordu. Şimdi uzatıldı. Daha önce de 19.00'du. Aşamalı bir şekilde rahatlık geliyor. Şimdi tekrar izlenecek. Bu sınırlama sanki Türkiye'ye özgü bir sınırlamaymış gibi düşünülmesin. Avrupa ülkelerinin çoğunda var bu" dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖN YARGILARIMIZI BIRAKALIM"

Söz konusu kısıtlamanın salgının durumuna göre yeniden değerlendirileceğini belirten Bakan Ersoy, "Bence pandemi döneminde önyargılarımızı bir yere bırakalım. Bu pandemi çok hassas bir konu. Bilimsellikle açıklanabilen bir konu. Biz de Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla uyumlu hareket etmek zorundayız. Her yerde aşamalı bir düzenleme yapmalıyız. Önyargıları farklı algılara çekmeye çalışan bir kesim var. Müzik kısıtlaması salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.