Müzik şehri Kırşehir'de piyano ve kemana ilgi artıyor - Son Dakika

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirleri Ağı"na aldığı Türkiye'nin ilk kenti Kırşehir'de, saz, bağlama, davul ve zurnanın yanı sıra keman ve piyanoya da ilgi artıyor.

Kent merkezindeki Cacabey Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve gençlere yönelik açılan keman ve piyano kurslarına müracaat edenlerin sayısı 150'ye ulaştı.

Piyanoda 5, kemanda ise 7 yaş grubundan itibaren başlayan kurslarda, "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, "davulun efsanesi" Adem Göçer ve "zurna ustası" Ayvaz Başaran gibi farklı müzik dallarında usta müzisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Cacabey Gençlik Merkezi müzik öğretmeni Zekiye Çörtel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzik şehri Kırşehir'in sadece bağlama, saz, davul ve zurna ile anılmaması için farklı enstrümanlara yönelik kurslar açılmaya başlandığını söyledi.

Piyano ve keman kursunun bunlardan olduğunu aktaran Çörtel, "Neşet Ertaş'ın şehrinde sadece bağlama değil, piyano, keman, gitar, ney gibi enstrümanların da çalınacağını göstermek için buradayız." dedi.

Piyano kursuna katılan 11 yaşındaki Nehir Doğan da bir yıldır kursa devam ettiğini belirterek, "Benden sonra kardeşim Eylül de kursa katıldı ve keman çalmayı tercih etti. Buraya geldiğimde piyano çalıyordum şimdi gitar çalmaya da başladım. Çok güzel bir öğretmenimiz ve ortamımız var. Arkadaşlarımız buraya gelerek kendilerini geliştirebilirler." diye konuştu.

Kursta keman öğrenen 11 yaşındaki Emre Kalkan ise "Kemana yeteneğim vardı. 6 aydır kursa katılıyorum ve Zekiye öğretmenim sayesinde daha ileri seviyeye ulaştım. Kardeşim Ege ise hiçbir şey bilmeden katıldığı piyano kursunda kendisini ilerletti." ifadesini kullandı.

Öğrenci velisi Emel Doğan da keman ve piyano kursuna katılan kızlarının sosyal hayatının daha iyiye gittiğini kaydetti.