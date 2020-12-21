"Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi - Son Dakika

"Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi

21.12.2020 10:45

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent olan Kırşehir'de, bir öğretim üyesinin 21 bestesi, TRT repertuvarına alındı.

UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent olan Kırşehir'de, bir öğretim üyesinin 21 bestesi, TRT repertuvarına alındı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık'ın Klasik Türk Musikisi dalında şarkı ve ilahilerden oluşan 21 eseri, TRT Repertuar Kurulu tarafından kabul edildi.

Kolukırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bestelerinin TRT repertuvarına girmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Şarkı ve ilahi olarak hazırladığı 21 eseriyle farklı zamanlarda TRT'ye müracaatta bulunduğunu ifade eden Kolukırık, bestekarlardan oluşan kurulun incelemesinin ardından eserlerinin kabul edildiğini, bu başarının müzik şehri Kırşehir için önemli olduğunu dile getirdi.

Eserlerin TRT sanatçıları tarafından seslendirilmesiyle daha çok anlam kazanacağına işaret eden Kolukırık, şunları kaydetti:

"En son Türkiye genelinde 450 müracaat içinde 60 eser repertuvara kabul edildi. Kırşehir'den Klasik Türk Musikisi dalında besteleri kabul edilen ilk bestekar olmaktan dolayı da mutluyum. 21 eserimizin TRT repertuvarına alınması, üniversitemizin şehrin müzik kültürüne katkısı anlamında da önemli."

Türk Musikisi, Kırşehir, Türkiye, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Müzik şehri' Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri İYİ Partili Yokuş, Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Oksijen tükenmesi sonucu Konya'da 8 hasta öldü mü? Korona mutasyonu haberleriyle yükselişe geçen dolar 7,72'den işlem görüyor Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü         
10:26
Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak         
10:20
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı         
10:02
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı         
09:38
Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı         
09:23
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Müzik şehri" Kırşehir'den 21 beste TRT repertuvarına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei