Üye Girişi
Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı… - Son Dakika

Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…

21.06.2021 16:08
Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…, System.String[]

21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından şehrin beş farklı noktasında müzik dinletisi düzenlendi.

21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle Belediyemiz tarafından şehrin beş farklı noktasında müzik dinletisi düzenlendi.

Dünya müzik gününde, müzik şehri Sivas'ta yerel sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel türküler, şarkılar yankılandı. Etkinlik; Millet Bahçesi, Ethem Bey Parkı, Kongre Müze Bahçesi, Şifaiye Medresesi önü, Kent Meydanı gibi Sivaslıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirildi.

Belediyemiz tarafından yerel sanatçılara destek olmak ve vatandaşların hoş vakit geçirmelerini sağlamak için düzenlenen etkinlik gün boyunca devam etti. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, sanatçıların seslendirdiği bölgeleri ziyaret ederek söylenen türkülere eşlik etti.

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Dünya müzik günü nedeniyle hem yerel sanatçılarımıza destek olmak, hem de müzik kültürümüzü şehrin dört bir yanında tanıtmak adına müzik dinletisi düzenliyoruz. Pandemi kurallarına da uyarak sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Yerel sanatçılarımıza birlikte meydanda, Kongre Binasının yanında, Tarihi Çifte Minareli medresenin yanında, Millet Bahçesinde ve Ethembey parkında olmak üzere beş farklı bölgede hemşerilerimizin Pandemi stresini atmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. " dedi.

Etkinliğin diğer bir amacının da Pandemiden olumsuz etkilenen yerel sanatçılara destek vermek olduğunu ifade eden Başkanımız Bilgin, "Organizasyonumuza vatandaşlarımızın ilgisi oldukça güzel. Bu etkinliğimizi inşallah önümüzdeki süreçte haftanın belli günlerinde tekrar düzenleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 21 Haziran, 2021

Okunma Sayısı : & 25

Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı…

21 Haziran, Kongre, Sivas, Müzik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı… - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı 16:55 İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz 16:46 İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış 16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi         
17:02
Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım         
16:53
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:39:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müzik Şehri Sivas'ın 5 Noktasından Türküler Yankılandı… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement