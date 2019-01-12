Son Dakika Haberleri: Müzik Sektöründe "Usb Albüm" Dönemi

Müzik Sektöründe "Usb Albüm" Dönemi

46 dakika önce

Konya'da bir müzik şirketi, yayımını yaptığı özgün, sufi ve etnik müziklerin albümünü USB bellekte çıkaracak.

Müzik Sektöründe
ABDULLAH DOĞAN - Konya'da bir müzik şirketi, yayımını yaptığı özgün, sufi ve etnik müziklerin albümünü USB bellekte çıkaracak.

Sektörde uzun yıllardır yerel sanatçıların folklor, sufi ve etnik müzik yapımcısı şirketin sahibi Hikmet Çetiner, dijital platformda eserler piyasaya sunuyor.

Konya'da yaşayan Çetiner, uluslararası boyutta enstrümantal müzik ile turizm camiasına hizmet eden ürünler yaptıklarını söyledi.

Müzikle kültür ve turizme katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Hikmet Çetiner, yıllardır özgün, sufi ve etnik müziği sevenleriyle buluşturduklarını aktardı.

Bandrolü için görüşmeleri sürüyor

Plak, kaset ve CD-DVD'den sonra albümlerin dijital teknolojiyle tanıştığını belirten Çetiner, şöyle konuştu:

"Artık otomobillerde bile CD çalar kullanılmıyor. Bu, USB albüm çıkarma fikrini doğurdu. Elbetteki bu yeni keşfedilmedi. USB zaten kullanılıyordu, ancak bunu bir albüm haline getirdik. Deneme baskılarını yaptık ve güzel netice aldık. Albümlerimiz şu an demolarıyla denetim aşamasındadır. Beğeni kazandı. Satışa henüz sunmadık. Yasal albüm durumunda olduğu için Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunlar bandrollü satışa hazır hale gelecek. Yeni bir uygulama olduğu için Genel Müdürlük de bandrol için çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda bandrolünü alarak piyasaya süreceğiz."

"Daha çok turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz"

Hikmet Çetiner, Konya'ya gelen yerli ve yabancı turistler için faaliyetlerde bulunduklarına işaret ederek, "Turizm yayınları yaptığımız için ağırlıklı olarak bunun daha çok turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Bunlar birer taşınır kültürel üründür. Biz de bu taşınır kültürü USB olarak yaptık. İnsanlar bunu bilgisayarına takacak ve bu albümü dinleyecek. Klibi olanların videosunu da içine yerleştireceğiz. Bunu teknik olarak farklı formatlarla yükleyeceğiz ki kişinin cihazı hangi formatı okursa ona göre dinleyebilsin. İnşallah müzik sektörü için de bir farklılık, yenilik olacak. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Eserlerimiz, iTunes, Amazon, Spotify, Deezer, Fizzy, YouTube gibi dijital platformlarda da dinlenebiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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