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Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek paketinin süresini uzattı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek paketinin süresini uzattı

02.06.2021 00:32
Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek paketinin süresini uzattı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını sürecinde iş kaybı yaşayan müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Müzik Susmasın" kampanyası kapsamında Haziran ayında da 3 bin TL'lik ödeme yapılacağı açıklandı. Sanatçılar, normalleşme adımlarında eğlence mekanlarına yer verilmemesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirmişti.

Türkiye'de koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarının başında da müzisyenler geldi. Uzun süreden bu yana kapalı olan eğlence mekanları nedeniyle herhangi bir yerde sahne alamayan müzisyenler de tüm meslek sahipleri gibi normalleşme adımlarından kendileriyle ilgili çıkacak kararı bekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER

Ancak Türkiye'nin yeni normalleşme planında, eğlence mekanlarının kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi. Bu haberin ardından başta ünlü isimler olmak üzere çok sayıda müzisyen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, herhangi bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Tüm bu yaşananların üzerine müzik piyasasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayında da uzatılan müzisyenlere destek kampanyasının 1 ay daha uzatıldığını ve müzisyenlere Haziran ayında tek seferlik 3 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

BAKANLIK'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız"

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek paketinin süresini uzattı

Twitter, Haziran, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere destek paketinin süresini uzattı - Son Dakika


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