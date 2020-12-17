Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu

17.12.2020 10:45
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde müzikli eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici bir süre kısıtlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde müzikli eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici bir süre kısıtlandı. Aydınlı ses sanatçısı Mümtaz Ateş tek gelir kaynağı olan sahne aldığı iş yeri kapatılınca fırın kafe işletmesini açarak kendi işinin patronu oldu.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızlandırdı. Ülke genelinde alınan bazı kararlar ile yayılımın önüne geçilmeye çalışılırken, kafeler, müzikli eğlence yerleri, kahvehaneler ve birçok mekanın faaliyetleri geçici bir süre kısıtlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile getirilen kısıtlamalardan bu alanlarda çalışan vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Kendi yazıp beslediği şarkılarına klipler çeken ve bir çok dijital platformda yer alan ve geçtiğimiz dönemlerde katıldığı ses yarışması programı ile kendinden sıkça söz ettiren Aydınlı ses sanatçısı Mümtaz Ateş, her hafta sahne aldığı iş yerinin kapısına kilit vurulunca kendi işinin patronu oldu. Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 'Olea Fırın Kafe'yi açan Ateş, birçoğu kendi imalatları olan birbirinden leziz ürünleri Aydınlılarla buluşturuyor.

"Mesleğime aşığım"

Korona virüsün etkisini sonlandıracağı ve mekanların yeniden açılacağı günü iple çektiğini ifade eden ses sanatçısı Mümtaz Ateş, "Ben müziği çok seviyorum, müziğe aşık bir insanım. Dokuz yaşımdan beri, 26 yıldır müzik sektörünün içerisindeyim. Bu işe en alt aşamadan başladım. Zamanla işi öğrenerek, işin mutfağın pişerek güzel çalışmalar yapmaya özen gösterdik. Son olarak da ger Salı akşamı birbirinden güzel şarkıları Aydın'daki bir alış veriş merkezinde bulunan eğlence mekanını dolduran sevenlerim için söylüyordum. Ancak getirilen kısıtlamalar nedeniyle işimizi kaybettik. Müziği asla bırakamam. Sahne aldığım işletmenin yeniden açılarak şarkılarımı sevenlerim için yeniden söyleyemeye başlayacağım günü iple çekiyorum" dedi.

"Kendi işimizi kurmak bir türlü nasip olmamıştı"

"Müziğin dışında hep böyle bir işletmem olsun ve eşim Yasemin ile birlikte çalıştıralım istiyorduk" diye konuşan Ateş şunları söyledi; "Misafirlerimizi ve müşterilerimizi ağırlayabileceğimiz, kendi yediğimiz tatları başkalarına tattırabileceğimiz bir yerin hayalini kuruyorduk. Ama iş yoğunluğundan böyle bir girişimde bulanamamıştık. Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar da bu girişimi yapmamıza vesile oldu. Kısıtlamalar nedeniyle müzik sustuğu için, bize de belli bir süre evde oturmak düştü. Müziğe ve sahnelere alışmış bir insan olarak bu sıkıntı harbine daha fazla dayanamadım. Eşimle yaptığımız fikir alış-verişinin ardından buranın işletmesini devralma durumu söz konusu oldu. Para kazanmak burada bir amaç olsa da her şeyden önemlisi hem kendi, hem ailem hem de işim adına sosyalleşmeyi bitirmememiz gerekiyordu. Sanatçı ruhumuzu işletmemize yansıtmak istedik ve burayı işletmeye başladık. Şu anda yeni tatlar üretmeye çalışıyoruz, gıda ürünlerinde farklı ürünlerde deneysel çalışmalar yaparak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Başka yerde olmayan sadece işletmemize mahsus olan lezzetleri müşterilerimiz ile buluşturuyoruz" - AYDIN

Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu
Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu

Mümtaz Ateş, Koronavirüs, Müzik, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müzik susunca, kendi işinin patronu oldu - Son Dakika


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