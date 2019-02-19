Son Dakika Haberleri: Müzik Terapi Terimler Sözlüğü Yayımlandı

Müzik Terapi Terimler Sözlüğü Yayımlandı

13 dakika önce

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk'ün yazdığı "Müzik Terapi Terimler Terapi Sözlüğü" yayımlandı.

Müzik Terapi Terimler Sözlüğü Yayımlandı, System.String[]
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk'ün yazdığı "Müzik Terapi Terimler Terapi Sözlüğü" yayımlandı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözlüğün Türkiye'deki "ilk müzik terapi terimler sözlüğü" olduğunu söyledi.

Sözlükte müzik terapi ile ilgili 329 terim ve kavram tanımlaması olduğunu olduğunu belirten Öztürk, "Bu terimlerin tamamı kaynaklara dayanarak literatür eşliğinde tanımladık. Kitaba daha önce hiçbir kitapta yer almayan bazı terimleri de ekledik. Onların içerisinde bizim geliştirdiğimiz terapilerle yer alıyor. Bunun haricinde müzik terapi teknikleri ile ilişkili müzikal analitik meditasyon gibi kavramlar, müzik nefesi, müzik psikoterapisi gibi kavramlar var." diye konuştu.

Yoğun ve güzel bir çalışma evresi geçirdiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Üç ayda tamamladığım eserden herkes yararlanabilir. Şunu da göz önünde bulundurabiliriz. Müzik terapi Türkiye'de yeni bir meslek alanı 2014'te yayınlanan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliğiyle resmiyet kazandı.

Bu müzik terapistler sağlık meslek mezunları içerisinde bir grup. Ergoterapist gibi psikoterapist gibi ve fizyoterapist gibi... Ama müzik terapist sertifikalı eğitim programına girenler müzik alanından da gelebiliyorlar, sağlık alanından da gelebiliyorlar. Onun için ilgi alanı olan herkes bu sözlükten yararlanabilir diyebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Levent Öztürk, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı Şarkıcı Hatice, Derin Yırtmaçlı Elbise ve Topuklu Ayakkabıyla Ata Bindi

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:43:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzik Terapi Terimler Sözlüğü Yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]