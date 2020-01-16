Müzik tutkuları 40 gence orkestra kurdurdu - Son Dakika

Samsun'da, Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümlerinden mezun olan 40 genç, gönüllü olarak bir araya geldi ve orkestra kurdu.

Müzik tutkusunun bir araya getirdiği gençlerden oluşan orkestrada, çellodan kemana, yan flütten orga, gitardan saksafona pek çok enstrümana ses veren sanatçılar yer alıyor.

Geniş bir repertuvara sahip orkestra, Türkçe ve yabancı pop, caz ve senfonik türküler seslendiriyor.

Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümlerinden mezun olduktan sonra sanat hayatlarını sürdürmek için şef Kadir Özal yönetiminde bir araya gelen ve Samsun Kent Orkestrasını kuran 40 genç, verdikleri konserlerle beğeni topluyor.

Orkestra ile bir kenti temsil edebilmek için yola çıkan genç müzisyenlerin en büyük hedefi ise verilecek destekle yaşadıkları kenti kurumsal olarak temsil edebilmek, seslerini sınırların dışına taşımak.

Samsun Kent Orkestrası Şefi Özal, AA muhabirine, orkestra üyelerinin hepsinin Samsun Güzel Sanatlar Lisesinden öğrencileri olduğunu söyledi.

Lisede öğrencilerle birlikte orkestra çalışması yaptıklarını belirten Özal, "Daha sonra üyeler üniversiteye gittiler, mezun oldular. Kimisi öğretmen oldu, kimisi profesyonel müzik yapıyor. 'Yıllardır süren çalışmaları dağıtmayalım' dedik. Tekrar bir araya geldik. Her sene birtakım konserler veriyoruz." dedi.

İlk olarak 2015 yılında toplanarak kendi imkanlarıyla bir konser verdiklerini anlatan Kadir Özal, bazı sanatçılarla birlikte de konserler verdiklerini dile getirdi.

Daha sonra çalışma yeri ve olanaksızlıklar nedeniyle ara verdiklerini kaydeden Özal, "Yeniden bir araya geldik. Samsun Büyükşehir Belediyesi bir çalışma yeri ve konser zamanı ayarladı. Yeniden toparlanıp, o çalışmaları yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Yurt içi ve dışında da konserler verdiklerini söyleyen şef Özal, Samsun ve Türkiye'yi tanıtmak için güzel çalışmalarda bulunduklarının altını çizdi.

"Geçen yıl bir sponsor sayesinde konser yapabildik"

Orkestrada çello çalan Candaş Ankaralı ise müzik öğretmeni olduğunu belirtti.

Böyle bir ekipte yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Ankaralı, "Herkes yaptığı işe çok saygı duyuyor. Severek yapıyoruz. Yaptığımız işleri tüm halka göstermek istiyoruz. Orkestramız yeteri desteği görmüyor. Geçen yıl bir sponsor sayesinde konser yapabildik. Bu sene Büyükşehir Belediyesi bir yer gösterdi. Konserimizi yapmamız için bir gün sundu. Onun dışında biz kendimiz de sponsor arayışında bulunuyoruz. Fakat şu ana kadar olumlu sonuç alamadık. Kendi bünyemizde buraya gelerek çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkestrada yan flüt çalan İlayda Kaya da bir aile olduklarını aktararak, birlikte çok güzel işler başarmak istediklerini kaydetti.