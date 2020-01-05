Müzik yabancı ve Türk öğrencilerin

Siirt'te Türkmenistan, Gana, Suriye ve Sudan uyruklu 5 öğrenci, Türk akranlarıyla müzik ile iletişim sağlıyor.

Siirt Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler, Siirt Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) açılan müzik kursuna ilgi gösteriyor.



Hafta sonu kurslara katılan yabancı uyruklu gençler, Türk akranlarıyla enstrüman çalıyor, kendi dillerinde şarkılar seslendiriyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Saraç Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin her yaş grubuna hitap ettiğini söyledi.

Kadın kursiyerlerin ağırlıkta olduğu merkezde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik çeşitli sanatsal faaliyetlerin icra edildiğini belirten Batur, "Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik meslek edinme ve sanatsal kurslarımız devam ediyor. Hafta içi, hafta sonu ve gece kursları verilmektedir. Halk eğitim ve toplum merkezlerine devam eden kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını burada değerlendiriyor." diye konuştu.

"Müziğin dili, rengi yoktur"

Müzik öğretmeni Yeşim İlhan ise 2 ay önce açılan kursa 20 kişinin kayıt yaptırdığını aktardı.



Derslerinden arta kalan zamanlarında kurslara ilgi gösteren 20-35 yaşlarındaki yerli ve yabancı öğrencilere çeşitli enstrüman dersleri verildiğini belirten İlhan, şöyle konuştu:

"Kurslara ilgiden memnunuz. Siirt Üniversitesinde okuyan Türkmenistan, Gana, Suriye ve Sudan uyruklu öğrenciler, burada Türk akranlarıyla gitar ve saz gibi enstrüman dersleri alıyor. Türkçe şarkı söylüyoruz. Çeşitli yaş grubuna hitap ediyoruz. Müziğin ortak paydamız olduğunu anlatıyoruz çünkü müziğin dili, rengi yoktur, insanları birleştiriyor. Birbirimizin dillerinden anlamıyor olsak da müzikle anlaşabiliyoruz."

"Müzik bizim ortak dilimiz"

Türkmenistanlı öğrenci Batyrek Mahammadov ise Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Okul çıkışında müzik kursuna gelerek arkadaşlarla sosyalleşiyoruz. Müzik bizim ortak dilimiz, paydamızdır. Müzik ile bağlantı kurabiliyoruz." şeklinde konuştu.



Gana uyruklu Celestina Quarshie de Siirt'teki akranlarıyla müzik kursunda çok güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Türk halkının misafirperver olduğunu ifade eden Quarshie "Türkçe şarkıların anlamını bilmesem bile akranlarımla birlikte müziğe uyum sağlıyoruz. Aslında müziğin evrensel bir dili var. Enstrüman eşliğinde şarkılar söyleyerek iletişim kuruyoruz." dedi.