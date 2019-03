Müzik, Yaratıcılık ve Teknoloji Zorlu Psm'de Buluşuyor…

Heyecanla beklenen Sónar Istanbul, bu hafta Zorlu PSM'de!

Zorlu PSM'nin sevilen prodüksiyonları Alice Müzikali, Gece Sempozyumu, Gerçek ve Bırak İçeri Gireyim tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Kültür-sanat dünyasına yeni bir soluk getiren touché, New York sözlü sanat sahnesinin emektarlarından Ray Rizzo'yu; Kadın ve Adam – Bir İlişkiler Komedisi'ni ve büyüleyici sesiyle Ceren Gündoğdu'yu ağırlıyor . Vestel Gururla Yerli Konserleri'nin bu haftaki programında Teoman ve Sena Şener'in yanı sıra, Cem Karaca anısına gerçekleşecek çok özel bir konser de yer alıyor. Studio, heavy metal klasiklerinin caz yorumlarıyla dikkat çeken Alex Skolnick Trio'ya ve 90'lar Türkçe Pop Partisi'ne ev sahipliği yapıyor. Kaan Sekban, "Saçmalar" başlıklı gösterisiyle Turkcell Platinum Sahnesi'nde kahkaha dolu bir akşama imza atmaya hazırlanıyor.

SÓNAR ISTANBUL// 8 & 9 MART 2019// ZORLU PSM// 19.00

Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona'daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar'ın İstanbul ayağı, %100 Müzik desteğiyle 8 & 9 Mart tarihlerinde Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Sónar Istanbul, yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinin değerli DJ ve prodüktörlerinin yanı sıra Sónar + D kapsamında deneyim ve atmosfer odaklı pek çok sıra dışı görsel-işitsel performansı ağırlayacak. Bu senenin line-up'ında aralarında Modeselektor (Live), Bicep (DJ Set), Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox, Gazelle Twin, HAAi, George Fitzgerald (Live), Kobosil, Tijana T, FJAAK (Live), DJ Seinfeld, Ben Frost (360 °Live), Deena Abdelwahed (Live) ve DJ Lag'in de bulunduğu birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Bilet Fiyatları: 410 TL// Final Satış – 490 TL// VIP Kombine: 1.Ön Satış – 600 TL (Sınırlı Sayıda), Final Satış – 950 TL

* VIP Bilet Kapsamı: Sonar Club VIP Alan Girişi, Sonar Lab VIP Alan Girişi, VIP Lounge Alanı Girişi, VIP WC Kullanımı, Sonar Istanbul VIP Yaka Kartı Uygulaması, Ücretsiz VIP Vestiyer Kullanımı, Ücretsiz Otopark Kullanımı

ALICE// 11 & 12 MART 2019// TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olan "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak Zorlu PSM'de sahneleniyor. Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyi karşısına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Merve Dizdar "Kedi", İbrahim Selim "Kral", Şükrü Özyıldız ise "Şapkacı" rolü ile başrolleri paylaşıyor. Müzikal; BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin büyük prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Bilet Fiyatları: 1.Kategori – 223 TL// 2.Kategori – 192 TL// 3. Kategori – 140 TL// 4. Kategori – 110 TL// 5. Kategori – 98 TL// VIP – 264 TL

GECE SEMPOZYUMU// 11 MART 2019// SKY LOUNGE// 21.00

Flaman Kraliyet Tiyatrosu yönetmenlerinden Mesut Arslan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Güven Kıraç, Derya Alabora, Serhat Kılıç ve Mert Fırat gibi usta oyuncuların rol aldığı Gece Sempozyumu, Türkiye'de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Bilet Fiyatları: Tam –90 TL// Öğrenci –60 TL

GERÇEK// 12 MART 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle sahneye konan "Gerçek", Mart ayında da tiyatroseverlerin hafızalarına kazınacak performanslarla seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Ergen yönetmenliğinde sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder bulunuyor.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – 100 TL// 2. Kategori – 80 TL// Öğrenci – 50 TL

BIRAK İÇERİ GİREYİM (LET THE RIGHT ONE IN)// 14 & 15 MART 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

Zorlu PSM'nin DOT iş birliğiyle hayata geçirdiği, Ajvide Lindqvist'in çok satan romanı ve senaryosunu da kaleme aldığı kült film "Let the Right One In"in sahne uyarlaması "Bırak İçeri Gireyim", Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. İlk olarak Jack Thorne tarafından Londra'da Royal Court Theatre için sahneye uyarlanan, seyirci ve eleştirmenlerden büyük ilgi ilgi gören oyun, Zorlu PSM prodüksiyonuyla, Murat Daltaban yönetmenliğinde sezon boyunca sahnede olacak.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori – 110 TL// 2. Kategori – 80 TL// Öğrenci – 50 TL

KAAN SEKBAN SAÇMALAR// 11 MART 2019// TURKCELL PLATINUM SAHNESİ// 20.30

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurt dışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk şovları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor.

Bilet Fiyatı: 70 TL

AN EVENING OF POETRY & SONG WITH RAY RIZZO// 11 MART 2019// touché// 21.00

New York sözlü sanat sahnesinin emektarlarından Ray Rizzo, sıra dışı bir gece için Zorlu PSM'ye geliyor. Rizzo, "Bones for Joy" kitabından seçtiği şiirleri touché sahnesinde paylaşacak. Şiir okumasının ardından gitarı ile akustik parçalar seslendirecek sanatçı, güzellik ile yoksulluğun, alçak gönüllülüğün gücünün, sevginin, sanatın, hayatın zorluklarının üstünden gelme çabasının komedisini sunacak.

Kapı Açılış: 18.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatı: 80 TL

*1 atıştırmalık veya 1 standart içecek dahildir.

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: SENA ŞENER// 12 MART 2019// STUDIO// 20.00

Türkiye'nin genç müzik sahnesinin en sevilen seslerinden Sena Şener, 12 Mart akşamı Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşen Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Zorlu PSM Studio'ya konuk oluyor.

Kapı Açılış: 20.00

Sena Şener: 21.00

Bilet Fiyatları: Tam – 60 TL// Öğrenci – 40 TL

KADIN VE ADAM – BİR İLİŞKİLER KOMEDİSİ// 12 MART 2019// touché// 18.30

Touché, 90 dakikalık bir ilişkiler komedisini ağırlıyor. Sedef Akalın ve Tevfik Urgancıoğlu, belli bir zaman dilimine ait olmayan birçok kadın ve adamı canlandırdıkları performanslarıyla kahkaha dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 18.30

Etkinlik: 21.00

Bilet Fiyatı: 80 TL

ALEX SKOLNICK TRIO – EUROPEAN CONUNDRUM TOUR// 14 MART 2019// STUDIO// 20.30

Dünya çapında Testament grubuyla tanınan Alex Skolnick, Matt Zebrovski ve Nathan Peck'in hard rock ve heavy metal klasiklerini caz formunda yeniden yorumladıkları projeleri Alex Skolnick Trio, 14 Mart akşamı Zorlu PSM'de! Başarılı üçlü, caz ve metal müzikseverleri özel bir gecede buluşturacak.

Bilet Fiyatları: Tam – 70 TL// Öğrenci – 55 TL

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: CEM KARACA ANISINA…// 14 MART 2019// TURKCELL SAHNESİ// 20.30

Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşen Vestel Gururla Yerli Konserleri, Zorlu PSM'de çok özel bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Anadolu rock müziğin akla ilk gelen isimlerinden, büyük usta Cem Karaca, şef Özgür Sevinç yönetimindeki Sinema Senfoni Orkestrası, son yıllarda birlikte çalıştığı grubu Yol Arkadaşları ve Evrencan Gündüz'ün katılımıyla gerçekleşecek gecede Turkcell Sahnesi'nde anılıyor.

Kapı Açılış: 20.30

Etkinlik Saati: 21.00

Bilet Fiyatları: 1.Kategori – 160 TL// 2.Kategori – 130 TL// 3.Kategori – 100 TL// 4.Kategori – 80 TL// 5.Kategori – 50 TL

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: TEOMAN// 15 MART 2019// TURKCELL SAHNESİ – SAHNE ÜSTÜ AYAKTA// 20.30

Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden Teoman, 15 Mart akşamı Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşen Vestel Gururla Yerli Konserleri serisinin konuğu oluyor. Turkcell Sahnesi'nde sahne üstü ayakta düzende sevenleriyle buluşacak sanatçı, "Gönülçelen"den "17"ye, "Papatya"dan "Renkli Rüyalar Oteli"ne en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Kapı Açılış: 20.30

Teoman: 21.30

Bilet Fiyatları: Öncelikli Dönem – 90 TL

90'LAR TÜRKÇE POP PARTİSİ// 15 MART 2019// STUDIO// 21.00

90'lar Türkçe popunun hafızalara kazınan parçaları, 15 Mart akşamı Zorlu PSM'de! Studio'da, Yonca Evcimik'ten İzel-Çelik-Ercan'a, Mustafa Sandal'dan Mansur Ark'a, 90'ların sesleri yankılanacak.

Bilet Fiyatları: Tam – 50 TL// Öğrenci – 40 TL

CEREN GÜNDOĞDU// 15 MART 2019// touché// 18.30

Fransız valslerine gönderme yapan teklisi "Kardan Adam"ın ardından "Tepetaklak" parçasıyla gündeme gelen Ceren Gündoğdu, büyüleyici ve romantik performansıyla 15 Mart akşamı Zorlu PSM touché'de bir müzik ziyafeti sunacak.

Kapı Açılış: 18.30

Ceren Gündoğdu: 21.30

Bilet Fiyatı: 80 TL