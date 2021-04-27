Müzik yarışmasıyla tanınmıştı: Beyin kanserine yakalanan genç şarkıcı tedavi masrafları için kampanya başlattı

MAYIS AYINDA İKİNCİ KEZ BIÇAK ALTINA YATACAK

Katıldığı yarışmayla adını duyuran genç şarkıcı geçireceği beyin operasyonundan önce paylaştığı bu fotoğrafla sağlık durumu hakkında bilgi vermişti takipçilerine. Şimdi aynı sebeple ikinci kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor ve tedavi masrafları için açılan yardım kampanyasına destek bekliyor.

BEYNİNDE ŞEFTALİ BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR BULUNDU

Benzerleri ülkemizde de yayınlanan American Idol adlı yarışmayla 2016 yılında kamera karşısına geçen 26 yaşındaki Avalon Young ve ailesi Go Found Me adlı internet platformunda 100 bin dolarlık tedavi masrafları için bir yardım kampanyası başlattı. Genç kızın tedavisi için gereken paraya ulaşılması için daha fazla katkı gerekiyor. Şu ana kadar toplanan para 44 bin 900 dolara ulaştı.

ŞUBAT AYINDA 16 SAATLİK OPERASYON GEÇİRDİ

2016'da katıldığı yarışmada adını geniş kitlelere duyuran ama sonra elenen genç müzisyen Avalon Young, geçtiğimiz şubat ayında 16 saat süren bir operasyon geçirdi. Bu operasyonla beyninin sol temporal lobunda bulunan şeftali büyüklüğündeki bir tümör alındı. Fakat doktorlar Young'a, ikinci bir operasyon geçirmesi ve ardından da kemoterapi, radyoterapi görmesi gerektiğini açıkladı. Genç müzisyen 27 Mayıs'ta bir kez daha beyin ameliyatı olmak için bıçak altına yatacak.

DESTEK İSTEDİ

Sigortası bütün bu tedavilerin masraflarını karşılamayan genç şarkıcının ailesi de çareyi internet üzerinden bir yardım kampanyası düzenlemekte buldu. Avalon Young ve ailesi, herkesi bu mücadeleye elinden geldiğince katkıda bulunmaya çağırdı. Büyük ya da küçük her tür desteğin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

DOKTORLAR ÖNCE ANLAYAMADI, ANKSİYETE SANDI

Avalon Young, hastalığını bir Instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurmuştu. Young, hastalığının nasıl ortaya çıktığını da bir Instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurmuştu. 2020 yılının kasım ayında nöbet geçirmeye başladığını anlattı Young. Gittiği doktorların, bir takım kan testleri ve görüntülü tetkiklerden sonra bu nöbetlerin nedeni olarak anksiyete ya da serotonin dengesizliğinden kaynaklandığını söyleyip kendisine tonlarca vitamin verdiğini anlattı. Fakat son yapılan MR çekiminde, Young'un beyninde tümor olduğu ortaya çıktı ve acilen ameliyata alındı genç şarkıcı.