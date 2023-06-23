Müzik Yasağı Türkiye Genelinde Kaldırıldı - Son Dakika
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Müzik Yasağı Türkiye Genelinde Kaldırıldı

23.06.2023 15:37

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının müzik yasağının kaldırıldığı bilgisini verdiğini açıkladı. MÜYORBİR resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, pandemi kısıtlamalarının Türkiye genelinde kaldırıldığı belirtildi ve müzik sektörü için emeği geçenlere teşekkür edildi.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, SÖZ Platformu'na yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, müzik yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

"MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE"

MÜYORBİR'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle; "Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…"

Müzik saati kısıtlaması Türkiye genelinde kaldırıldı
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Burhan Şeşen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Müzik Yasağı Türkiye Genelinde Kaldırıldı - Son Dakika
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