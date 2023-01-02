Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi - Son Dakika
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Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi

02.01.2023 16:31
Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi

Müzik yayını yapan iş yerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapıldı. Açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerler sağlanacak şekilde, en fazla arka arkaya 5 gün düzenlenebilecek. Müzik Yayın İzin Belgesi'nin geçerlilik süresi de 3 yıl olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 30 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlendi. Buna göre müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına müzik yayın izni verilmesi yönünde düzenleme yapılarak Müzik Yayın İzin Belgesi'ne ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.

"YAYIN İZİN BAŞVURUSU İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLECEK"

Bakanlık açıklamasında "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" ile ilgili detaylar şu şekilde sıralandı:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları kapsamında; müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için; varsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı, varsa turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Bununla birlikte Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusunda hazırlanan taahhütnamenin de İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Sunulan bilgi ve belgeler il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek

"SUNULAN BELGE VE BELGELER GEREKTİĞİNDE DENETLENEBİLECEK"

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshasının denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilmesi ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenmesi şartı getirildi. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerin; gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

"MÜZİ YAYINLARININ İZNİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLECEK"

Müzik yayınlarının izni konusunda; raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğun bildirilmesi, Müzik Yayın İzin Belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması ve İl Müdürlüğü tarafından "Müzik Yayın İzin Belgesi"nin verilmesi gerekiyor. Uygun bulunmaması halinde ise başvuru dosyasının gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilmesi ve gerekçede belirtilen uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabileceği belirtildi.

"MÜZİK YAYIN İZİN BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YIL"

Müzik Yayın İzin Belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Müzik yayın iznine tabi olmayan; kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi işyerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilecek, bu işyerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek. Müzik yayını yapan işyerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı belirlendi.

"EN FAZLA 5 GÜN DÜZENLENEBİLECEK"

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri; 10.00-01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan işyerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan işyerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak. Bu tür etkinlikler için; yıllık azami etkinlik sayısı ile bu etkinliklere izin verilen alanlar için stratejik gürültü haritalarının dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu'nda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenmesi konularına ilişkin idari ve teknik hususlar belirlendi.

YORUMLAR (2)
  • Ferht Srin: "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" Rica ediyorum hurdacı, demirci, eskici, mikrofonla meyve sebze satan kamyonet, simitçi bu seyyar satıcılara uyarın avazlarının cıktıgı kadar bagırararak sokakları inletmesinler. Şişli harbiye elmadağ nişantaşı ergenekon resmen gürültü kirliliğinin zirvesini yasıyor... Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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