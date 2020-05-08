"Müzik, yemek hazzını etkiliyor" değerlendirmesi Açıklaması

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, müziğin, yemekten alınan zevki artırdığını söyledi.

Aynı zamanda Balkan Senfoni Orkestrası Şefi olan Zafer, TÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından sanal ortamda düzenlenen "Ülkeler, Müzikleri ve Yemekleri" söyleşisine katıldı.

Prof. Dr. Zafer, burada yaptığı konuşmada, müziğin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve insanların ruh halini etkilediğini söyledi.

Müzik ve yemek ilişkisi üzerine birçok deneysel çalışma yapıldığını anlatan Zafer, müzik karakteri değiştikçe yenen ürünlerin de farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Yemek ve müziğin birbirini besleyerek insanlara etki ettiğini ifade eden Zafer, "Örneğin tuzlu bir yemek yenildiğinde yemek yiyenler daha fazla tuz tüketmemesi için fondaki müzikler hafif oluyor. Diğer yandan salata yenirken yüksek sesli bir müzik dinlenmesi salatadan alınan hazzın yüksek olmasını sağlıyor. Bu konuyla ilgili önemli deneysel çalışmalar var. Müzik eşliğinde tüketilen yemekten alınan zevk artıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın en zengin mutfak kültürü olan ülkelerin başında geldiğinin altını çizen Zafer, Türk yemeklerinin ve Türk müziğinin tanıtımının en iyi şekilde yapılması gerektiğini ifade etti.

Burak İşçimen ise müzikle birlikte yenen yemeğin bir hazza dönüştüğünü dile getirdi.

Yemek yerken tercih edilen doğru müziğin yemekten alınan zevki artırdığını vurgulayan İşçimen, müziğin yemek yemekle doğrudan bir bağlantısı olduğunu kaydetti.