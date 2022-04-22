"Müzikal tadında" sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika
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"Müzikal tadında" sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak

22.04.2022 12:03

Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı Pinokyo, Ankara Devlet Tiyatrosunca "müzikal tadında" hazırlanan tiyatro oyunuyla 23 Nisan'da "perde" diyecek.

Carlo Collodi'nin dünya klasiği çocuk masalı Pinokyo, Ankara Devlet Tiyatrosunca "müzikal tadında" hazırlanan tiyatro oyunuyla 23 Nisan'da "perde" diyecek.

Yönetmenliğini Çağman Pala, müziklerini Murat Gedikli ve koreografisini Volkan Ersoy'un yaptığı oyun, çocuklara Pinokyo'nun hikayesini anlatacak.

Pinokyo'nun kukla yapımından başlayan ve maceralarla devam eden hayatını sahneye taşıyan oyun, müzik ve dansla yorumlandı, çok sayıda dekor ve sahne geçişiyle zenginleştirildi. Oyuncuların iki buçuk aydır devam eden sahne provalarıyla prömiyere hazırlandı.

Oyunun yönetmeni Çağman Pala, gerçekleştirdikleri provanın ardından oyunu ve hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı.

Pala, hazırladıkları oyunla klasik Pinokyo hikayesini iki perdede sahneye aktardıklarını söyledi.

"Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere yönelik de bir oyun hazırladık"

Pinokyo'nun klasik bir eser olduğunu belirten Pala, eseri dans, müzik ve görsellerle desteklediklerini, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere yönelik de bir oyun hazırladıklarını anlattı.

Çayyolu'ndaki Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyeri yapılacak oyunun "17. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" boyunca da Büyük Tiyatro'da sahneleneceğini söyleyen Pala, "Hikayeyi müzikal tadında aktarmaya çalıştık. Görselliğin, dansın, hareketin ağırlıkta, müziğin ön planda olduğu sahnelerimiz var." dedi.

Her sanat eserinin bir mesaj aktarma amacı taşıdığına işaret eden Pala, bu tiyatro oyununda da Pinokyo'nun her çocuk gibi öğrenme aşamasında hata yapabildiğini ancak doğru olanı bulmasıyla hikayenin sonunda ödüllendirilmesinin yer aldığını dile getirdi.

Pala, şöyle devam etti:

"Bir yandan çocuklara ana fikrimizi verelim, bir yandan da güzel anlar yaşatalım istedik. Her zaman doğru yolda olmak, sadece eğlenmenin değil, öğrenmenin de ailenin de farkında olmak, güzelliğe doğru gitmek her insan için, çocuk için çok önemlidir. Bu yolda yürüyen her insan da bunun sonucunda mutlaka bir hediye, ödül kazanır."

Hazırladıkları sahnelerle çocukların hayal gücünü hareketlendirmek istediklerini belirten Pala, aynı zamanda gerçek dünyanın tiyatro sahnesinde nasıl yansıtılabileceğini de göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Pala, 23 Nisan akşamı Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki ilk gösterime çocukları aileleriyle tiyatro oyununa davet etti.

Müzikal tadında sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak
Müzikal tadında sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak
Müzikal tadında sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak
Müzikal tadında sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Müzikal tadında' sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Müzikal tadında" sahneye taşınan Pinokyo, 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak - Son Dakika
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