Son Dakika Haberleri: Müzikalle öğrencilerine İngilizceyi sevdirdi
Son Dakika Güncel Haber

Müzikalle öğrencilerine İngilizceyi sevdirdi

1 saat önce

Gaziantep'te öğrencilerinin İngilizceye ilgisini artırmak isteyen öğretmen, müzikalle bu amacına ulaştı.

Müzikalle öğrencilerine İngilizceyi sevdirdi, System.String[]
FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te öğrencilerinin İngilizceye ilgisini artırmak isteyen öğretmen, müzikalle bu amacına ulaştı.
Derslerde ve hafta sonu kurslarında 3 aydır birbirinden farklı karakterlere bürünüp müzikal sahneleyen öğrenciler hem İngilizce öğrendi hem eğlenceli vakit geçirdi.
Okulda hayata geçirilen "İngilizce Tiyatro ve Müzikali" projesiyle İngilizcelerini geliştiren öğrenciler, eğitimlerini "Matilda Müzikal Şarkısı"nı sahneleyerek noktalayacak.
Gaziantep'teki Fuat Şimşek Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Yasemin Munis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başladığından bu yana öğrencilerine İngilizce müzikal yaptırma hayali kurduğunu söyledi.
Eğitim sırasında öğrencilerinin bir kısmının şarkıyla bir kısmının da oyunla kendilerini ifade etmeyi seçtiğini dile getiren Munis, güzel bir faaliyete imza attıklarını ifade etti.
"Eğlenerek öğreniyorlar"
Öğrencilerin gelişimine yön vermeye çalıştıklarına belirten Munis, şöyle devam etti:
"İngilizceyi öğrenebilmeleri için sevmeleri gerek. Biz de kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri eğitimi vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çocuklar hızlı öğreniyor. Eğlenerek öğrendikleri için inanılmaz bir gelişim gösterdiler. Bu sayede öz güveni eksik öğrencilerim bile kendilerini rahatlıkla ifade etmeye başladı. Gelecek yıl birinci dönemden itibaren bir yıllık bir eğitim bunu hayata geçireceğim. Ders sırasında da bir konuyu işledikten sonra ikili diyaloglar veriyorum. Çocuklar sınıf ortamında canlandırıyorlar. Bu şekilde severek öğreniyor. Farklı bir karaktere büründükleri için öz güvenleri artıyor, çekingenliklerini atıyorlar."
"Artık kelimeleri anlayabiliyorum"
6. sınıf öğrencisi Hilal Turan ise öğretmeni ile İngilizcelerinin geliştiğini anlatarak, "Çok faydalı oluyor. Oynadığımız oyunlarla renkler hakkında daha çok bilgi sahibi oldum. Eskiden İngilizce konuşamıyordum artık kelimeleri anlayabiliyorum. İngilizcemi geliştireceğim." dedi.
Şeyma Ceren Aydın da müzikal sayesinde kendisini çok geliştirdiğini ifade ederek, "Müzikal sayesinde daha iyi İngilizce konuştuğumu, öğrendiğimi, öğrenirken de zevk aldığımı fark ettim. Daha kolay öğrenebiliyorum. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağım." diye konuştu.
Beste Özkaya da İngilizcesinin pek iyi olmadığını belirterek, müzikal sayesinde kendisini geliştirmeye başladığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: 2019 yılı içinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müzikalle öğrencilerine İngilizceyi sevdirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]