Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı - Son Dakika

Dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen şahıs, içerideki henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucundan mekandan atılan şahıs caddeden uzaklaştı.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra otomobille caddeye gelen şahıs araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

BAŞKA BİR SALDIRGAN DA AYNI İŞ YERİNİ TARADI

Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, "bu mekanı açtırmayacağım" diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.