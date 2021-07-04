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Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı - Son Dakika

Müzikholde büyük kavga! "Bu mekanı açtırmayacağım" deyip kurşun yağdırdı

04.07.2021 16:07

İstanbul'da kimliği bilinmeyen iki şahıs gittikleri müzikholde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası çıkan kavga nedeniyle mekandan atılan şahıslardan biri, "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek müzikhole defalarca ateş açtı. Küfürler yağdıran saldırgan, diğer şahısla birlikte araca binerek ortadan kayboldu. Olay anı kameraya saniye saniye kaydedildi.

Dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen şahıs, içerideki henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucundan mekandan atılan şahıs caddeden uzaklaştı.

KÜFÜRLER YAĞDIRIP ATEŞ AÇTI

Bir süre sonra otomobille caddeye gelen şahıs araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

BAŞKA BİR SALDIRGAN DA AYNI İŞ YERİNİ TARADI

Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, "bu mekanı açtırmayacağım" diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Müzikholde büyük kavga! Bu mekanı açtırmayacağım deyip kurşun yağdırdı

Küçükçekmece, İkitelli, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müzikholde büyük kavga! 'Bu mekanı açtırmayacağım' deyip kurşun yağdırdı - Son Dakika


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