Müzikholdeki cinayetin şüphelisi teslim oldu - Son Dakika
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Müzikholdeki cinayetin şüphelisi teslim oldu

23.05.2022 16:26
Müzikholdeki cinayetin şüphelisi teslim oldu

Zonguldak'ta sabaha karşı yaşanan olayda müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve babası Z.B., jandarmaya giderek teslim oldu.

Zonguldak'ta sabaha karşı yaşanan olayda müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve babası Z.B., jandarmaya giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde çıkan tartışmada işletme sahibi Tolga Korkmaz, Muhammet B.'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, işletmede garson olarak çalışan O.P. de yaralanmıştı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan O.P.'nin tedavisi sürerken M.B. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Tolga Korkmaz'ı öldüren M.B. ve olayla bağlantısı olduğu iddia edilen babası Z.B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili L.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ZONGULDAK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çaydeğirmeni, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzikholdeki cinayetin şüphelisi teslim oldu - Son Dakika


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