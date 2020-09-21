Son dakika haberleri: Müzikle hayata tutunan engelli arkadaşlar, grup kurmak istiyor - Son Dakika

Müzikle hayata tutunan engelli arkadaşlar, grup kurmak istiyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan bedensel engelli Serhat Gazi Atasoy (32) ile doğuştan görme engelli Yunus Gökoğlan (25) müziğe olan tutkularıyla hayata tutundu. Müzikle uğraşmanın kendilerine huzur verdiğini ifade eden iki arkadaş, imkan verilmesi halinde grup kurup aynı sahneyi paylaşmak istediklerini söyledi. Dilovası'nda yaşayan ve 2005 yılında geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra iki bacağı tutmayan Serhat Gazi Atasoy, vakit geçirmek için gittiği Dilovası Engelli ve Engelli Anneleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde doğuştan görme engelli olan Yunus Gökoğlan ile tanıştı. Beraber vakit geçirdikleri dönemde, beraber enstrümanlarını çalarak şarkılar söyleyen iki arkadaş müzikle hayata bağlandı. Gittikleri derneğin etkinliklerinde düzenli olarak müzik yapan iki arkadaş, imkan verilmesi halinde grup kurup beraber aynı sahneyi paylaşmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 15 senedir bağlama çaldığını söyleyen Serhat Gazi Atasoy, ?Ailem yeteneğimi görünce çeşitli kurslara giderek bağlama dersleri aldım. Rahatsızlanıp iki bacağımı kaybedince, rahatsızlık döneminde müzikle daha çok iç içe oldum. Yaklaşık 15 senedir profesyonel olarak müziğin içerisindeyim. Kendi bestelerimden oluşan bir albüm yaptım. Müzik bana bu aşamada çok yardımcı oldu. Tüm engelleri müzikle aştım diyebilirim. Ailem, arkadaşlarım kadar müzik de bana yardımcı oldu engelli olduktan sonra. Milyonlarca engelli var onların tutmayan eli, görmeyen gözü, konuşamayan diliyim ben müzisyen olarak. Dilerim ki engelli insanlar piyasaya daha çok çıkar.? dedi. 'BİR GRUP KURMA HAYALİMİZ VAR? Arkadaşı Yunus Gökoğlan ile birlikte grup kurup müziğe devam etmek istediklerini ifade eden Atasoy, ?Dernek kurulduğundan bu yana Yunus arkadaşım ile tanışıyoruz, daha önce bizim bir etkinliğimiz olmuştu, 3 seneye yakın beraber çalıp söylemiştik. Şimdi de derneğin etkinliklerinde beraber çalışıyoruz. Bir grup kurmak gibi bir hayalimiz var umarım gerçekleşir.? diye konuştu. 'DERDİMİ, HAYATIMI MÜZİKLE ANLATIYORUM?

Müziğe ilgi duyduğu günden bu yana hayata yeniden başlamış gibi hissettiğini belirten görme engelli Yunus Gökoğlan, 'Çocukluk yaşlarımdan bu yana müzikle ilgileniyordum. Şarkı söyleyerek başlamıştım müziğe daha sonra, org çalmaya başladım. Ben müziği derdimi, içimden geçenleri ve hayatımı anlatmak olarak görüyorum. Kendimi müzikle keşfettiğime inanıyorum. Hayata küsmemeyi aksine daha güçlü tutunmaya başladım. İnşallah ileride Serhat abiyle beraber bir grup kurup müziğe profesyonel olarak devam etmek istiyorum.' dedi.