Müzikli sokak dezenfeksiyonu - Son Dakika

Esenyurt'ta hem dezenfeksiyon yapıp sokaklar yıkadı, hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların moralini yüksek tutmak için başlattığı sokak konserlerine bugün de devam etti. Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ne giden ekipler, hem dezenfeksiyon yapıp sokakları yıkadı hem de pencereden izleyen vatandaşlara müzik dinletisi sundu.

Bina girişleri ve kapılar dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dezenfekte çalışmalarını artırdı. Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların moralini yüksek tutmak için de çalışma başlatan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

Müzik dinletisi sunuldu

Çalışmalar sırasında pencereden izleyen vatandaşlara da müzik dinletisi sunuldu. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL